Первый в мире дом престарелых для ЛГБТ откроют в Испании к концу года
В новом центре будут жить около 60-ти человек. Он будет получать финансирование из регионального бюджета, — пишет газета «Вангуардиа». По статистике сегодня в стране около 160-ти тысяч человек старше 65-ти лет причисляют себя к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Испания стала одной из первых европейских стран, где были узаконены однополые браки.
Комментарии8
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sg97 22 августа 2018 | 19:08
Что лишний раз подтверждает что пидорасы не люди. Есть дома престарелых для животных, теперь и для ЛГБТ. Надо распространить и для молодых особей, изолировать от людей..
dataan 22 августа 2018 | 19:13
Вот это да! Вот это будет зоопарк! Надо бы туры к ним открыть. Думаю на этих пидобаранов многие захотят взглянуть и плюнуть. :) :)))))))
fig_vvam 22 августа 2018 | 19:36
sg97: Пидорки педриотичпеские, почему вас нет на обсуждении новости об словах Путина о необходимости защищаться? чего сбежали свою любимую тему обсуждать? Ни о чем кроме своих пидорских проблемах говорить не хотите. ну да, вы же пидариоты.
А как вам такая новость:
Чекистов окончательно обвинили в убийствах
Сотрудники тюменского управления ФСБ начинают знакомиться с уголовным делом
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Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет закончил основные следственные действия по резонансному уголовному делу в отношении бывших сотрудников управления ФСБ по Тюменской области. Согласно окончательному обвинению, следствие считает чекистов причастными к убийствам, похищениям людей и вымогательствам. По версии следствия, они переодевали гастарбайтеров в деловые костюмы, чтобы расстрелять для устрашения коммерсантов, отказывающихся им платить.
Фигуранты в зависимости от роли каждого из них были обвинены в убийствах (ст. 105 УК РФ), разбойных нападениях (ст. 162 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и похищении людей (ст. 126 УК РФ). Уголовное преследование еще одного обвиняемого, капитана ФСБ Владимира Гилева, было прекращено в связи со смертью — он был найден в камере СИЗО с перерезанным горлом.
semia 22 августа 2018 | 19:10
Правильно. Есть же отдельные дома для слепых,глухонемых . Почему бы не не сделать и для ЛГБТ.Чем они хуже?
liquidsky__ 22 августа 2018 | 19:18
semia: А че, у престарелых там еще что-то фурычит внизу, что они себя к ЛГБТ относят?
glotov 22 августа 2018 | 19:34
liquidsky__: они не хотят, чтобы им утку натуралы подносили. Стесняются.
fresh_breeze 22 августа 2018 | 19:29
А в таком возрасте не пофиг какая ориентация? Секс для ослабленного возрастом организма становится даже опасен.
Просто инакочувствующие получают какой-то кайф, демонстративно отгораживаясь от остальных. При этом достают других своими парадами, олимпиадами и пр. Другие им во всём этом потакают, вот как в этой новости.
glotov 22 августа 2018 | 19:32
Сначала дом старых педерастов, потом кладбище педерастов....