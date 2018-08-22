Первый в мире дом престарелых для ЛГБТ откроют в Испании к концу года

В новом центре будут жить около 60-ти человек. Он будет получать финансирование из регионального бюджета, — пишет газета «Вангуардиа». По статистике сегодня в стране около 160-ти тысяч человек старше 65-ти лет причисляют себя к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Испания стала одной из первых европейских стран, где были узаконены однополые браки.