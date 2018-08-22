Звезды российского Instagram публикуют сообщения об активных пенсионерах и поддержке старшего поколения

Пользователи соцсети усмотрели в этом пропаганду непопулярной реформы.

За последнюю неделю в аккаунтах сразу нескольких российских медийных личностей появились посты, так или иначе связанные с людьми преклонного возраста. На странную закономерность обратило внимание интернет-издание Znak.com. В частности, об активных пенсионерах упомянули телеведущая Ксения Бородина, актриса Анна Хилькевич и певица Нюша. В комментариях под их сообщениями пользователи рассказывали о мизерных пенсиях своих родителей и отметили совпадение в том, что российские звезды решили опубликовать схожие по смыслу посты.

Ранее финансово поддерживать и помогать своим бабушкам и дедушкам призвала телеведущая Ольга Бузова, а одной из первых за пенсионную реформу высказалась Ксения Собчак. Она высказала несколько аргументов в поддержку повышения пенсионного возраста, но также встретила критику в комментариях. Стоит отметить, что на аккаунт каждой знаменитости подписаны от 4 до 13 миллионов человек.

Ранее популярные люди из мира российского шоу-бизнеса активно призывали подписчиков прийти на президентские выборы. Зачастую под такими постами они оставляли хэштег #ЖизньНалаживается.