Звезды российского Instagram публикуют сообщения об активных пенсионерах и поддержке старшего поколения
Пользователи соцсети усмотрели в этом пропаганду непопулярной реформы.
За последнюю неделю в аккаунтах сразу нескольких российских медийных личностей появились посты, так или иначе связанные с людьми преклонного возраста. На странную закономерность обратило внимание интернет-издание Znak.com. В частности, об активных пенсионерах упомянули телеведущая Ксения Бородина, актриса Анна Хилькевич и певица Нюша. В комментариях под их сообщениями пользователи рассказывали о мизерных пенсиях своих родителей и отметили совпадение в том, что российские звезды решили опубликовать схожие по смыслу посты.
Ранее финансово поддерживать и помогать своим бабушкам и дедушкам призвала телеведущая Ольга Бузова, а одной из первых за пенсионную реформу высказалась Ксения Собчак. Она высказала несколько аргументов в поддержку повышения пенсионного возраста, но также встретила критику в комментариях. Стоит отметить, что на аккаунт каждой знаменитости подписаны от 4 до 13 миллионов человек.
Ранее популярные люди из мира российского шоу-бизнеса активно призывали подписчиков прийти на президентские выборы. Зачастую под такими постами они оставляли хэштег #ЖизньНалаживается.
Комментарии5
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dataan 22 августа 2018 | 19:16
Вообще то прикольно. 90% пенсионеров работают, а возраст пенсионный не хотят что бы подняли. Прикольно :)
rabin_tagor 22 августа 2018 | 19:26
dataan: Что в этом прикольного? они работают за очень маленькие деньги, кто их возьмет на нормальную работу?
и довесок в виде пенсии позволяет не бедствовать.
не вижу ничего прикольного
pavelmistery 22 августа 2018 | 19:28
dataan:
На начало 2018 года в России насчитывалось 12,3 млн работающих пенсионеров (26,4% от их общей численности). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.
compare 22 августа 2018 | 19:20
дат какие же это "звезды"? сплошь и рядом,.....ёзды...какие-то "нюши-хилькины-бузьевы"? это кто? кому,кроме таких же полуграмотных недорослей,какими сами являются,они "известны"?? полный бред...
aleks50 Алексей Клубников 22 августа 2018 | 19:34
У подпевал любой гнусной власти жизнь в шоколаде, правда потом часто этот шоколад дерьмом оборачивается.