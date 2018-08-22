В Чечне, по некоторым данным, начали задерживать родственников тех, кто участвовал в недавних атаках на силовиков
Как пишет «Кавказский узел», в основном задерживают взрослых мужчин. Также допрашивают людей из круга общения убитых молодых людей. В МВД республики говорят, что задержания связаны с проведением следственных действий.
В понедельник в республике произошла серия нападений. В правоохранительных органах говорят, что четверо из пяти нападавших были убиты. Пятый был ранен в результате неудачной попытке самоподрыва и позднее скончался в больнице. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии4
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xoxloparasha 22 августа 2018 | 19:06
Правильно Рамзан ! Другим хороший урок будет !
opiatnovyi63 22 августа 2018 | 19:08
Видать, будут брать родственников в заложники...
ivfn 22 августа 2018 | 19:30
opiatnovyi63:
Какие нахрен заложники. Там самому старшему 17 лет было ,младшему 11.
oneoretwo 22 августа 2018 | 19:24
...сам же и провоцирует новую волну мести пацанов за родню...