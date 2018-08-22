В Чечне, по некоторым данным, начали задерживать родственников тех, кто участвовал в недавних атаках на силовиков

Как пишет «Кавказский узел», в основном задерживают взрослых мужчин. Также допрашивают людей из круга общения убитых молодых людей. В МВД республики говорят, что задержания связаны с проведением следственных действий.

В понедельник в республике произошла серия нападений. В правоохранительных органах говорят, что четверо из пяти нападавших были убиты. Пятый был ранен в результате неудачной попытке самоподрыва и позднее скончался в больнице. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка