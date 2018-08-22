Бывший юрист американского президента не рассчитывает на помилование со стороны Дональда Трампа

Майкл Коэн готов отказаться от него, если глава Белого дома примет такое решение. По словам адвокатов Коэна, их подзащитный считает неприемлемой милость от человека, совершившего серьезные коррупционные действия на посту президента.

Накануне Коэн признал свою вину по целому ряду обвинений, в том числе в уклонении от уплаты налогов и в причастности к выплатам крупных сумм женщинам, которые могли рассказать о своих интимных связях с Трампом.

Федеральный прокурор Манхэттена Роберт Хузами считает, что бывший юрист президента должен понести серьезное наказание.

Дональд Трамп, в свою очередь, считает, что его бывший адвокат сказал неправду ради соглашения с прокурорами.