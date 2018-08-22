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19:00, 22 августа 2018

Бывший юрист американского президента не рассчитывает на помилование со стороны Дональда Трампа

Майкл Коэн готов отказаться от него, если глава Белого дома примет такое решение. По словам адвокатов Коэна, их подзащитный считает неприемлемой милость от человека, совершившего серьезные коррупционные действия на посту президента.

Накануне Коэн признал свою вину по целому ряду обвинений, в том числе в уклонении от уплаты налогов и в причастности к выплатам крупных сумм женщинам, которые могли рассказать о своих интимных связях с Трампом.

Федеральный прокурор Манхэттена Роберт Хузами считает, что бывший юрист президента должен понести серьезное наказание.

Дональд Трамп, в свою очередь, считает, что его бывший адвокат сказал неправду ради соглашения с прокурорами.

Комментарии

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oneoretwo 22 августа 2018 | 19:20

...и правильно, встретитись на прогулке в тамошней тюрьме - там и поговорите...

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