Независимые автозаправки предупреждают о резком росте цен на бензин в следующем году. Предсказать, насколько существенным будет скачок, пока нельзя, это зависит только от правительства. Такое мнение в интервью «Эху» высказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Рост цен на топливо уже имел место в начале этого года. За 5 месяцев стоимость бензина повысилась на 8%.