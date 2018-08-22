Независимые автозаправки предупреждают о резком росте цен на бензин в следующем году
Независимые автозаправки предупреждают о резком росте цен на бензин в следующем году. Предсказать, насколько существенным будет скачок, пока нельзя, это зависит только от правительства. Такое мнение в интервью «Эху» высказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
Рост цен на топливо уже имел место в начале этого года. За 5 месяцев стоимость бензина повысилась на 8%.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ivanov356 22 августа 2018 | 19:05
Зависимые автолюбители уже обалдели от такой наглости.
master_superanalitik 22 августа 2018 | 19:32
Нас не испугаешь сиськой мясистой, тем более ценами на бензин. Никто в мире не знает что будет завтра. Задача России добиться навязывания своей непреклонной воли всему Миру. Как только у нас все в ногах будут ползать, а мы на всех будем плевать - будет мир во всем Мире, и цены на бензин приемлемые.
danko1 22 августа 2018 | 19:06
Правительство, пообещавшее, что роста цен на бензин не будет, в отставку отправить надо.
И этот рост цен на бензин вызовет скачок инфляции во всем.
Но поводов отправить правительство в отставку и без бензина накопилось множество.
askol2016 22 августа 2018 | 19:09
Плешивая гнида вертит население на трубе как хочет! И ничего не боится, потому что у него миллионы погонников под ружьем, и он готов уточнить в крови любые протесты и бунты