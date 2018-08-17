Совет по правам человека попросит ФСИН госпитализировать арестованного главу Серпуховского района Александра Шестуна

Глава Совета по правам человека при президенте РФ попросит ФСИН госпитализировать арестованного главу Серпуховского района А.Шестуна из-за состояния его здоровья, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» супруга арестованного Юлия Шестун.

Она рассказала, что глава Совета по правам человека М.Федотов посетил А.Шестуна во время сегодняшнего рабочего визита в «Лефортово 2». «В ходе посещения было констатировано плохое состояние Александра Вячеславовича. Было рассказано о том, что муж несколько раз терял сознание, это было зафиксировано в санитарной части «Лефортово». Это очень опасно для его здоровья в связи с его диагнозами. Это говорит о том, что в любой момент может произойти ишемический инсульт», — подчеркнула Ю.Шестун. «Сейчас первоочередная задача его госпитализировать».

Она уточнила, что на госпитализацию требуется разрешение следствия. «Обещать они обещают, а произойдет это или нет, мы увидим в ближайшее время», — отметила она.

Ю.Шестун добавила также, что глава СПЧ попросил А.Шевтуна прекратить голодовку.