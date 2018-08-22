Несколько заключенных во владимирской тюрьме объявили голодовку
Администрация учреждения скрывает этот факт, пишет «Радио Свобода». Руководство тюрьмы №2 во Владимирской области, как говорят общественные активисты, запрещает участникам голодовки встречаться с родственниками и адвокатами.
В письме, которое цитирует радиостанция, семеро заключенных объяснили, что решились на такую акцию в знак протеста против пыток и избиений со стороны сотрудников учреждения, а также доведения до самоубийств во Владимирском централе.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ivfn 22 августа 2018 | 19:06
«Распространяемая рядом СМИ информация о том, что якобы в ИК-2 УФСИН России по Владимирской области несколько осужденных 13.08.2018 объявили голодовку, не соответствует действительности. Осужденные принимают пищу согласно распорядку дня. Более того, указанные в материалах СМИ осужденные в ИК-2 УФСИН России по Владимирской области не содержатся.
Следует отметить, что ранее в сети интернет была распространена информация о голодовке нескольких осужденных в Т-2 УФСИН России по Владимирской области.
В связи с этим информируем, что оба указанных учреждения работают в штатном режиме. Заявлений об объявлении голодовки от осужденных не поступало»
Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Вячеслав Куликов сообщил РИА Новости, что члены комиссии не в курсе голодовки. "Завтра постараемся выяснить",
Еще только выяснят ,а ЭХО уже возбудилось
dchd49 22 августа 2018 | 19:18
ivfn: Дважды прочитал ваш комментарий и не понял,какая у вас сверхзадача. Завтра Куликов всё узнает? А чем он занимался с 13 августа?
ivfn 22 августа 2018 | 19:33
dchd49:
Мало дважды. Еще разок попробуйте. Хотя...
/// Заявлений об объявлении голодовки от осужденных не поступало» //
Откуда Куликову знать о голодающих ,если никто не голодает.