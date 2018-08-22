Несколько заключенных во владимирской тюрьме объявили голодовку

Администрация учреждения скрывает этот факт, пишет «Радио Свобода». Руководство тюрьмы №2 во Владимирской области, как говорят общественные активисты, запрещает участникам голодовки встречаться с родственниками и адвокатами.

В письме, которое цитирует радиостанция, семеро заключенных объяснили, что решились на такую акцию в знак протеста против пыток и избиений со стороны сотрудников учреждения, а также доведения до самоубийств во Владимирском централе.