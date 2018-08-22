Банк России сокращает запасы долговых ценных бумаг США
Вместо этого он закупает гораздо больше золота, — передает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда. Объем американских гособлигаций на балансе России к маю упал ниже 15-ти миллиардов долларов. По данным агентства, таким образом Москва хочет обезопасить себя на случай новых санкций со стороны Штатов.
По состоянию на начало месяца золотой резерв России оценивался почти в 77,5 миллиардов долларов.
Комментарии11
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xoxloparasha 22 августа 2018 | 18:36
Ща либерда и нищие хохлы обьяснят что это полный пизнес и конец кровавому рыжиму !)
vezdehod 22 августа 2018 | 18:48
И...Вкладывает их в Долговые бумаги Венесуэлы и Северной Кореи - безвозмездно.
dataan 22 августа 2018 | 19:08
Золото это правильно. Золотишка у нас и в недрах предостаточно. Так что, сливать надо ведрами помойные долговые бумажки пиндосам. Сливать!
oneoretwo 22 августа 2018 | 18:38
...этого не хватит...
rus095 22 августа 2018 | 18:40
давно пора было вкинуть все бумаги госдолга США.
glotov 22 августа 2018 | 18:51
rus095: Чистые души в свое время купились на басни о чистом "рынке". Теперь сложно отыграть назад без потерь.
tks 22 августа 2018 | 18:58
А что золото менее ликвидности, чем долговые обязательства, Путорасам по фиг, видимо?
dataan 22 августа 2018 | 19:10
tks: Золото - оно золото, а бумага она и сортире только бумага. :)
tks 22 августа 2018 | 19:12
dataan: Возьми кошелек свой, вытащи из него деньги и спусти в унитаз. Ведь "бумага она и сортире только бумага". Ты же отвечаешь за слова?
dataan 22 августа 2018 | 19:24
tks: Конечно. Я бы тебе даже фотку выложил бы сюда, как я распечатанные санкции в сортире использую. Но сюда не дают выкладывать. Да и ты попробуй, тебе тоже понравится. Причем не важно на какой бумаге распечатаешь. Это чудо просто какое то. Как только распечатаешь, так сразу получается отличная туалетная бумага. Хорошие санкции. :))
tks 22 августа 2018 | 19:31
dataan: Ты даже свои деньги "санкций" называешь? Тебя ещё не госпитализировали?
Есть подозрение, что в нынешнем состоянии ты опасен для общества.