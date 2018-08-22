Банк России сокращает запасы долговых ценных бумаг США

Вместо этого он закупает гораздо больше золота, — передает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда. Объем американских гособлигаций на балансе России к маю упал ниже 15-ти миллиардов долларов. По данным агентства, таким образом Москва хочет обезопасить себя на случай новых санкций со стороны Штатов.

По состоянию на начало месяца золотой резерв России оценивался почти в 77,5 миллиардов долларов.