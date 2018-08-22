России следует реагировать на появление у ее границ элементов американской ПРО, сказал сегодня Владимир Путин

Президент добавил, что это не просто противоракетные системы. Они также могут использоваться для пусков ракет средней дальности. По словам Путина, Россия не выдвигает свои подразделения куда-то вдаль от собственных границ. В то же время инфраструктура НАТО движется к границам России. В качестве ответных мер Москва должна укреплять свою инфраструктуру, — подчеркнул Путин.