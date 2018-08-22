России следует реагировать на появление у ее границ элементов американской ПРО, сказал сегодня Владимир Путин
Президент добавил, что это не просто противоракетные системы. Они также могут использоваться для пусков ракет средней дальности. По словам Путина, Россия не выдвигает свои подразделения куда-то вдаль от собственных границ. В то же время инфраструктура НАТО движется к границам России. В качестве ответных мер Москва должна укреплять свою инфраструктуру, — подчеркнул Путин.
Комментарии21
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romashka__ 22 августа 2018 | 18:34
России следует опомниться и обратить на ненормальное поведение
Путина, который угрожает не только россиянам, но и всему миру.
semia 22 августа 2018 | 18:40
Это все уже было создано и решено до Путина.Это отрыжка сталинской оккупации Европы.Путин с балалайкой прямо присел на военный репертуар.надоела эта военщина.
opiatnovyi63 22 августа 2018 | 19:02
semia: Спрашивается, неужели Олух не понимал, что аннексия и оккупация Крыма , будут иметь тяжёлые плачевные последствия для России?
tvitov66 22 августа 2018 | 19:21
opiatnovyi63: у этого Олуха нет памяти, потому как намедни он угрожал всему миру (и его окрестностям) в манеже мультяшной ракетой, огибающей любое ПРО, так что пусть радуется что ЕГО УСЛЫШАЛИ
alis_kirs 22 августа 2018 | 19:34
opiatnovyi63: ===...не понимал, что аннексия и оккупация Крыма...===
Положим, Бог с ней - с аннексией, но где оккупация Крыма? Я ужо тут одному писал как-то. Не поленюсь и Вам повторить...
Мы все помним, как малочисленная украинская армия.... Упс! На момент событий 14-го года в Крыму численность войск была практически равной. Украинйев даже на пару тысяч поболе было....
Ну хорошо. Тогда так. Храбрые украинские военные в тяжёлых и длительных боях... Упс! Боёв то не было. Никаких не было, от слова совсем. Ни коротких, ни длительных... Ни тяжёлых, ни лёгких...
Тада так. Жители полуострова Крым с первых же минут агрессии России массово ушли в партизанские отряды и ... Ой! Жители же Крыма подавляющим, абсолютным своим большинством высказались на референдуме сначала за уход от Украины, а потом и за возвращение в Россию!
Так что все твердящие про "оккупацию Крыма" могут идти прямо лесом на юг!
vezdehod 22 августа 2018 | 18:45
Так это у границ, а это не дело России вмешиваться в дела суверенных Государств.
vincenttt 22 августа 2018 | 18:37
У большевиков оправданием массовых убийств и грабежей была "угроза буржуазии и империализма", для гопника чекиста чтобы продолжать безнаказанно грабить и убивать просто необходима "угроза США"!...Но всегда при этом все последние сто лет российский народ в говне, нищ и бесправен, а эти выродки все сто лет жирно набивали и набивают свои большевистско-чекистские кишки!...Ничегошеньки-то за сто лет в России не изменилось, всё те же большевистско-чекистские методички и всё такая же шваль у власти!
ura_123 22 августа 2018 | 18:41
Если бы не Воффка то танки НАТЫ были бы в Крыму!
tks 22 августа 2018 | 18:51
ura_123: Скажу больше: если бы Пу не устроил кипиш на Востоке Украины, Леопарды, Леклерки и Абрамсы парковались бы у Кремля!
tks 22 августа 2018 | 18:47
А "реагиловка" Императора Пу случайно не лопнет?
danko1 22 августа 2018 | 18:54
tks: Это россияне "станут более хуже жить", а у правящей банды виолончелей прибавится.
grashupfer 22 августа 2018 | 19:03
danko1: Ну до бесконечности-то "более хуже" невозможно. Это даже не от невиданной рабской долготерпелки зависит. Просто по законам физики)
trans 22 августа 2018 | 18:48
У путинских чинуш и друганов в странах НАТО недвижимость, бабло, у многих там дети, семьи, а Воффка народ все НАТО пугает, колдырь старый.
greying_eagle 22 августа 2018 | 19:21
trans: У самого Путина дочь с мужем во Франции.
aleks50 Алексей Клубников 22 августа 2018 | 18:59
То есть Вова решил недовольство народа на повышение цен, на стагнацию, низкие зарплаты и упразднение пенсий, всё к чему привело его мудрое руководство, всё это недовольство отпасовать на НАТО. Правда на это только дебилы зомбированные телевизором и поведутся.
ukrainian_katherina 22 августа 2018 | 19:01
Есть прекрасное приветствие в украинской мове " нехай щастить" - пусть будет вам счастье (р). Но есть классный анекдот -Почему у вас, хохлов, язык такой непонятный? Например, слово «незабаром». Это как? За баром или перед баром?
-А у вас, кацапів, краще? Ось ваше слово «сравні». Це як? Срав чи ні?
-А еще, у вас, на въезде, матом написано «Нехуй шастать!»
-То вам, кацапам,"Нєхуй шастать!", а нам-«Нехай щастить!»
Суть "не йух шастать" по странам со своими мультиками "бомбическими". Удачи!
sagen 22 августа 2018 | 19:29
ukrainian_katherina: Сюда скорей подходит другой украинский анекдот про сопротивление:
Мамо, мэнэ Мыкола згвалтував!!! (изнасиловал) Ой, лыхо, так ты, доню, хоч впыралась (сопротивлялась, упиралась)? Та впыралась. А як?, Та рукамы в стину..
oneoretwo 22 августа 2018 | 19:01
России следует реагировать...
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...согласен: санитарам следует внимательнее присмотреться к заявителю.....
shatun_71 22 августа 2018 | 19:03
За что боролись , на тот и напоролись!
polikarpich 22 августа 2018 | 19:06
Ну вот и реагируй сам, раз такой озабоченный. Голодовку объяви, например, в знак протеста.
j_partizan 22 августа 2018 | 19:12
Разумная внешняя политика президента сочитается с почти полностью неразумной внутренней политикой.
В итоге, Россию скорее погубят бандиты, чиновники-коррупционеры и олигархи, нежели иностранные аферисты.