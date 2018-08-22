В центре Москвы прошла акция, посвященная дню государственного флага России
В ней приняли участие чуть более 30 человек, большинство из которых защищали Белый дом в августе 1991 года.
Перед началом акции на месте сбора – Горбатом мосту — ее участники вспоминали ГКЧП и обсуждали нынешнюю ситуацию в стране. Почти все из них были единодушны в своем мнении, что власть пытается принизить значимость событий августа 1991 года. Илья Эскин – один из немногих молодых участников акции, организованной движением «Демократическая Россия» – в интервью «Эху» сказал, что победа защитников Белого дома над ГКЧП должна быть главным праздником после 9 мая.
Шествие к памятнику «Защитникам демократии» на Садовом кольце получилось немногочисленным. Участник событий 27-летней давности, журналист Николай Ледовских считает, что причина этому – пожилой возраст многих защитников Белого дома.
Когда группа участников акции дошла до памятника, на флагштоке был поднят триколор. Сделано это было под «Патриотическую песню» Глинки – это первый гимн современной России. Тогда же впервые прозвучали лозунги: «Виват, Россия», «Россия будет свободной». Митинг же на площадке перед памятником продлился чуть более 20 минут. Выступавшие говорили о победе демократии над тоталитаризмом и рождении новой России, а также о политзаключенных, которых, по их словам, в течение 10 лет после победы над ГКЧП не было.
Акция прошла без происшествий.
Комментарии2
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lion64__2 22 августа 2018 | 18:38
Какие огромные толпы собрались! Многотысячные! Все с портретами ельцина, гайдара, чубайса, бурбулиса, сифилиса....
А на самом деле на всю огромную Москву нашлось чуть больше 30 либерастов. Совсем мало демшизы осталось. В зоопарке бы их показывать.
georgsemen 22 августа 2018 | 19:04
lion64__2:
А ни демшиза, ни либерасты тут не при чём.
Это отношение 86% ватных путриотов к флагу своей великой страны.