В Лиге Чемпионов УЕФА рассматривают возможность применения видеоповторов в решающих матчах турнира

Система обозначенная английской аббревиатурой VAR — по русски можно назвать видеопомощником арбитра. По недавно введенным правилам судья может обращаться к помощнику, который находится в комнате с экранами и другим специальным оборудованием, чтобы уточнить позицию судейской бригады в 4 ситуациях:

— нарушения правил при забитых голах,

— эпизоды с назначением пенальти,

— ошибочное предъявление красной карточки (кстати, если это не прямая красная, а вторая желтая, то нарушение не рассматривается)

— ошибки в идентификации наказанных игроков.

После Чемпионата Мира в России, где эта система работала, её переняли ряд ведущих чемпионатов. Например, в прошедшем туре во Франции в одном из матчей был отменён гол, после того, как судья, увидев повтор, отменил забитый с нарушением правил гол.

Таймс сообщает, что в УЕФА позитивно оценили работу системы VAR на Чемпионате Мира и готовы начать внедрять её в Лиге Чемпионов. Рассматривается вариант её использования, начиная с четвертьфиналов. В последние годы четверть и полуфиналы турнира сопровождались судейскими ошибками и последующими скандалами, серьёзно ударившими по имиджу турнира.

Несмотря на то, что система видеоповторов была использована на Чемпионате Мира в России, в Российской Премьер-Лиге она пока не используется.