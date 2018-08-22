Минкульт не будет продлевать договор с директором Ярославского театра драмы Юрием Итиным

Министерство культуры не будет продлевать договор с директором Ярославского театра драмы Юрием Итиным, который находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Пресс-служба Минкульта в ответе агентству ТАСС рассказала, что контракт Итина заканчивается 1 сентября, о чем он был уведомлен в соответствии с нормами трудового законодательства.