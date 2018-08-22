Жена главного редактора «Московского комсомольца» потребовала развода и раздела имущества на 30 миллиардов рублей

Жена главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева потребовала развода и раздела имущества почти на 30 миллиардов рублей. Женщина также хочет выселить мужа из квартиры в центре столицы. Заседание завтра пройдёт Пресненском суде, оно будет закрытым от прессы.

Столицу ждёт ещё один громкий бракоразводный процесс. На этот раз не в мире эстрады, а журналистики. Разводится главред и владелец Московского комсомольца Павел Гусев. Инициатором развода стала его жена Евгения Ефимова, которая подала иск в суд. Она хочет разделить совместное имущество. Его источники СМИ и адвокат одной из сторон оценили примерно в 30 миллиардов рублей. Сюда входит квартира, два жилых дома в Подмосковье, нежилые помещения в столице, в том числе по некоторым данным сама редакция МК, и участки земли в Московской области. В одном только Одинцовском районе их целых 9, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, где завтра рассмотрят иск. Жена Гусева также намерена отсудить доли и акции в уставных капиталах закрытого акционерного общества «Редакция газеты Московский комсомолец» и еще нескольких компаний, связанных с производством медиапродукта.

Стоимость совместно нажитого имущества действительно оценивается в районе 30 миллиардов рублей, подтвердил РБК адвокат истицы Александр Добровинский. При этом он назвал цифру заниженной. Суть разногласий юрист не уточнил, отметив, что главред МК с супругой не смогли договориться о разделе имущества во внесудебном порядке. Некоторые блогеры шутят по поводу развода журналиста, отмечая: «Супруги делят взрослую сумму. Деньги в журналистике есть. Просто другие не умеют их зарабатывать». «Главный редактор «Московского комсомольца» Гусев нажил только официального имущества на 30 миллиардов рублей. Это выяснилось в ходе начавшегося бракоразводного процесса. А вы говорите, у нас нет свободной прессы», – иронизируют интернет-пользователи. У Гусева это уже третий брак. У него и Ефимовой три дочери. От предыдущих браков есть сын и дочь. МК он руководит с начала 80 годов.

За последние недели это уже второй громкий раздел имущества. В начале августа стало известно о разводе артистки Елены Степаненко и юмориста Евгения Петросяна. Их совместно нажитое имущество оценивается в полтора миллиарда рублей.