Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, которая удовлетворила иск Прохорова к Навальному

Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, которая удовлетворила иск бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному. Политик утверждал, что Прохоров дал взятку бывшему вице-премьеру России Александру Хлопонину. Решение вступило в законную силу и, согласно ему, Навальный обязан в течение десяти дней опровергнуть утверждения, которые опубликованы на его сайте и канале в Ютьюбе.

Навальный утверждал, что покупка Прохоровым виллы в Италии у вице-премьера Хлопонина – это взятка, поскольку сумма, которую заплатил бизнесмен, была, как считает Навальный, завышенной.