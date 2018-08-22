Совет по правам человека предлагает отменить уголовное наказание за оскорбление чувств верующих

В проекте СПЧ также предусмотрена частичная декриминализация статьи об экстремизме.

Статья 282 Уголовного кодекса, в которой говорится о возбуждении ненависти по национальному, расовому, религиозному и иным признакам, должна быть отменена – такое мнение высказано в проекте президентского Совета по правам человека. В СПЧ призывают сузить определение экстремистской деятельности: понятия «разжигание социальной розни» и «утверждение религиозного превосходства» там считают неоднозначными. Формулировка «принадлежность к социальной группе», по мнению совета также размыта, а «унижение достоинства» на практике означает оскорбление, которое, в свою очередь, является административным нарушением. При этом наказание за угрозу экстремистским насилием и призывы к нему предлагается оставить.

Согласно проекту, статья 148 об оскорблении чувств верующих должна быть полностью исключена из Уголовного кодекса. В частности, в документе отмечается правовая неопределенность термина «религиозные взгляды» и «верующие». Из закона непонятно, можно ли распространять это на атеистов.

В числе других предложений: отменить наказание за демонстрацию нацистской символики без цели пропаганды, упразднить список экстремистских материалов, изменить правила исчисления сроков – отсчитывать давность правонарушения с момента публикации, и не лишать обвиняемых в экстремизме возможности совершать банковские операции.

Масштабные поправки СПЧ предложил на фоне многочисленных высказываний в поддержку декриминализации наказания за лайки и репосты. Об этом говорила компания Mail.Ru Group – владелец соцсети «Вконтакте», представители Министерства цифрового развития и уполномоченная по правам человека. Отмену уголовных наказаний за репосты также поддержали в РПЦ и пообещали изучить в Госдуме.

СПЧ направит проект в Генпрокуратуру и Общероссийский народный фронт. Инициативу также рассмотрят в Кремле.