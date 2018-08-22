Спецназ берлинской полиции арестовал гражданина РФ по подозрению в подготовке терактов на территории Франции и ФРГ

Спецназ берлинской полиции арестовал сегодня российского гражданина по подозрению в подготовке терактов на территории Франции и ФРГ.

По всей видимости, задержанный этнический чеченец имел связи с террористом Анисом Амри, совершившим теракт на рождественском рынке в Берлине в декабре 2016 года. Его имя — Магомед-Али, фамилия пока не раскрывается. 31-летнему российскому гражданину вменяется в вину «тяжелый насильственный акт против германского государства и подготовка преступления с помощью взрывчатого вещества».

Генпрокурор ФРГ сообщает, что меры были приняты в связи с новыми сведениями, которые стали известны при расследовании дела сообщника Магомеда-Али – Клемента Б., задержанного 18 апреля 2017 года в Марселе. Этот подозреваемый также подтвердил подготовку теракта на территории Франции. В квартире Клемента Б. было найдено оружие и три килограмма вещества, используемого для изготовления взрывчатки. В ходе анализа видеоматериала следователи пришли к выводу, что сообщники планировали покушение на одного из кандидатов в президенты Франции во время предвыборной кампании.

Федеральная прокуратура ФРГ предполагает, что целью подозреваемых было уничтожение «большого количества людей в пока не известном общественном месте в Германии». Как сообщают немецкие СМИ, теракт удалось предотвратить в последний момент. Германские спецслужбы планировали задержание преступников в Берлине уже в октябре 2016 года. После того как в их квартире во время обыска была найдена взрывчатка, Клемент Б. уехал во Францию. Магомед-Али встречался с Анисом Амри в берлинской салафитской мечети, однако у прокуратуры нет сведений об участии российского гражданина в теракте на рождественском рынке.

Полиция также конфисковала у Клемента Б. флаги запрещенной в России организации ДАИШ*. В связи с этим генеральный прокурор ФРГ исходит из исламистской подоплеки готовившихся терактов. Магомед-Али давно наблюдался германскими спецорганами.

В Чечне призвали не оценивать действия задержанного в Берлине по этническому признаку. Министр республики по национальной политике Джамбулат Умаров сказал ТАСС, что оценку надо давать, не делая акцента на национальности. «У преступления есть мотив», — считает Умаров. Сам он данными о личности задержанного не располагает.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка