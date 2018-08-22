В Британии хотят полностью запретить продажу котят и щенков моложе 6-ти месяцев в зоомагазинах
Это должно снизить количество случаев, когда купленное животное оказывается больным, поскольку содержалось в неподходящих условиях, — пишет Би-би-си. Поправки назвали «законом Люси» – в честь спаниеля, с которым дурно обращались во время содержания в зоомагазине.
Противники законопроекта считают, что он лишь приведет к росту нелегальной продажи животных.
Комментарии2
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georgiy_kochukov Георгий Кочуков 22 августа 2018 | 17:41
Нашли краеугольную проблему. На пару месяцев тв-шоу хватит.
tv_victim 22 августа 2018 | 17:57
Нам бы их заботы!