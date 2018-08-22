В Британии хотят полностью запретить продажу котят и щенков моложе 6-ти месяцев в зоомагазинах

Это должно снизить количество случаев, когда купленное животное оказывается больным, поскольку содержалось в неподходящих условиях, — пишет Би-би-си. Поправки назвали «законом Люси» – в честь спаниеля, с которым дурно обращались во время содержания в зоомагазине.

Противники законопроекта считают, что он лишь приведет к росту нелегальной продажи животных.