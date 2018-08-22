Независимые автозаправки предупреждают о новом скачке цен на бензин

Они резко вырастут в следующем году из-за повышения акциза и НДС, — говорится в письме президента Российского топливного союза Евгения Аркуши. Он просит администрацию президента принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина, чтобы не повторился ценовой коллапс этой весны, — пишет РБК.

Только за первые 5 месяцев этого года цены на бензин в России выросли почти на 8%. Сейчас они незначительно снижаются.