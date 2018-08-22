Независимые автозаправки предупреждают о новом скачке цен на бензин
Они резко вырастут в следующем году из-за повышения акциза и НДС, — говорится в письме президента Российского топливного союза Евгения Аркуши. Он просит администрацию президента принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина, чтобы не повторился ценовой коллапс этой весны, — пишет РБК.
Только за первые 5 месяцев этого года цены на бензин в России выросли почти на 8%. Сейчас они незначительно снижаются.
Комментарии8
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ostapbey 22 августа 2018 | 17:36
Значит нефть снова подешевеет..
Даже..
merelymy 22 августа 2018 | 17:49
Неужели началось?
alladinov 22 августа 2018 | 17:54
Зато Крымнаш! Зато Лугандоннаш! Зато Сириянаш!
polsan 22 августа 2018 | 17:41
Бензин будет дорожать, как это не прискорбно. И будет плавно дорожать до тех пор, пока не сравнится с наинизшей ценой бензина в Европе.
Тут уже ничего не поделаешь! Надо готовится уже платить и по 90-100 рублей за литр,
sproter 22 августа 2018 | 17:45
Ого. Как будто в прошлые года фюрерства было иначе.
thunderbird 22 августа 2018 | 17:52
Спасибо, Вова.
tv_victim 22 августа 2018 | 17:54
Это только сто дней прошло после выборов.... Впереди еще шесть лет приключений!
zolingen 22 августа 2018 | 17:55
Скрепы, крепятся и скрепляются.