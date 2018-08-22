США и Россия вернутся к нормальному сотрудничеству, когда Вашингтон осознает бесперспективность санкций, считает Путин

США и Россия вернутся к нормальному сотрудничеству, когда Вашингтон осознает бесперспективность санкций, считает Владимир Путин. Российский президент выражает надежду, что в Белом доме когда-нибудь придут к такому осознанию. Он добавил, что проблема не только в позиции американского президента, но и в позиции правящей элиты. Путин вновь назвал американские санкции контрпродуктивными и бессмысленными.

Между тем, сегодня Соединенные Штаты, как ожидается, введут первый пакет санкций против Москвы . Они связаны с так называемым «делом Скрипалей», которое расследуют в Великобритании.