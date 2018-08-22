США и Россия вернутся к нормальному сотрудничеству, когда Вашингтон осознает бесперспективность санкций, считает Путин
США и Россия вернутся к нормальному сотрудничеству, когда Вашингтон осознает бесперспективность санкций, считает Владимир Путин. Российский президент выражает надежду, что в Белом доме когда-нибудь придут к такому осознанию. Он добавил, что проблема не только в позиции американского президента, но и в позиции правящей элиты. Путин вновь назвал американские санкции контрпродуктивными и бессмысленными.
Между тем, сегодня Соединенные Штаты, как ожидается, введут первый пакет санкций против Москвы . Они связаны с так называемым «делом Скрипалей», которое расследуют в Великобритании.
Комментарии32
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sirwalterscott 22 августа 2018 | 17:34
---- бесперспективность санкций, считает Владимир Путин ----
Я что то не пойму о чём это наше Усё?
они же, САНКЦИИ, нам на пользу!
tvitov66 22 августа 2018 | 17:35
sirwalterscott: наш нацЛидер безгрешен, ибо БОХ!
danko1 22 августа 2018 | 17:45
tvitov66: Это Россия вернется на нормальный путь развития, когда вор и тупица Путин, сделавший всех врагами, уйдет из власти на заслуженные им давно нары.
И власть не перейдет к кому-либо из его подельников, а в России будут реальные выборы.
То, что мразь,которая незаконно себя президентом называет, за 18 лет уничтожила в России все основы демократии и откинула её по всем значимым показателям к слаборазвитым странам, доказательство того, что он главный враг России, да и Мира тоже.
r88w556xl4 22 августа 2018 | 17:47
Прикольно наблюдать, как все проекты Вашингтона по вмешательству во внутренние дела России терпят фиаско. Они-то хотели тут Майдан устроить по типу украинского, но все эти призывы на "марши миллионов" привели к тому, что на протесты выходят 10 евреев и 100 журналистов.
На вмешательство во внутренние дела Украины, на изменение её государственного строя потрачено, про признанию США, 5 000 000 000 $. И остаётся только гадать, сколько вбухано и вбухивается в России во всяких навальных и Ко.
И вот сейчас они в санкционной истерике, так как все их меры агрессии, угроз, все денежные вливания во врагов, которые хотят устроить здесь кровавый террор по типу украинского, всё терпит сокрушительный провал.
Они устраивают и будут дальше устраивать политические провокации. Это бандиты, это новый фашизм, который не терпит никакого инакомыслия, никакого равноправия, никакой свободы, который пришёл в мир под маской демократии и либерализма.
hiryrg 22 августа 2018 | 17:51
r88w556xl4: Боже, храни Америку!
danko1 22 августа 2018 | 17:55
hiryrg: Так Путин уже давно сказал, что мировая экономика рухнет при цене на нефть ниже 80 долларов.
Неужели экономика США еще не рухнула? Ведь Путин говорит, что он никогда не ошибается и всегда всё делает правильно.
zemljanka 22 августа 2018 | 17:58
Тихо.
Готовится на свадьбу...
zurich_106 22 августа 2018 | 17:55
r88w556xl4: Аннексия территории Украины это не внутреннее дело России. Поваренок, читай Резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2014 года
navsegda 22 августа 2018 | 18:00
r88w556xl4: Сылочку на "признание США"
Кровавый террор в Украине устроили ваши "ополченцы" -Гиркин ,Безлер ,Моторолла ,Гиви и менее известные
dorin1987 22 августа 2018 | 17:37
sirwalterscott: Царек РФ как бы намекает, что такое благополучие, которое РФ получает от санкций, только укрепит ымперию РФ. Бессмысленно так сильно укреплять скрепанутую и православнутую РФ. Там, в соседней ветке пишут о повышении цен на бензин, но, наверное, санкции тут не при чем, угу.
vladimirgornitsky 22 августа 2018 | 17:42
sirwalterscott:
Ну так он, видимо, ожидает, что и до американцев в конце концов дойдет, как полезны их санкции для России, и они от санкций откажутся из вредности, чтобы России вред причинить.
platonnekafrin 22 августа 2018 | 17:57
sirwalterscott:Я что то не пойму о чём это наше Усё? они же, САНКЦИИ, нам на пользу!
- Так он им и втолковывает: "Нам от пользы пользы никакой. Бесперспективные мы со мной".
Трудно, конечно, такое понять американцам. Они же тупые ( цитата покойника, фамилию не помню)
romantik56 22 августа 2018 | 17:37
А о причинах,как обычно,ни слова...
omantic 22 августа 2018 | 17:38
Про Путина когда-то хорошо сказал Герберт Уэлс , назвав его "кремлёвским мечтателем " !
y3emen1 22 августа 2018 | 17:39
если вовино бабло заныкано в антарктиде, тогда конечно
tour 22 августа 2018 | 17:45
y3emen1: -/если вовино бабло заныкано в антарктиде, тогда конечно/
Что значит - если?!?
Даже у блохи, обнаруженной на псе Путина, найдены две собаки в Панаме.
hiryrg 22 августа 2018 | 17:39
Да выражай, выражай...Тебе уже ничего не поможет.
clandestino 22 августа 2018 | 17:39
Да, когда-нибудь они поймут какие мы хорошие
Но будет поздно.
timber_head 22 августа 2018 | 17:41
Я прям вижу, как все в США напряглись и как, затаив дыхание, с благоговением, ловят все, что "считает Путин". Импортозависимое во всем государство, даже не бензоколонка (не бензин вывозим - сырую нефть, разбазаривая свои ресурсы, чтоб ноги не протянуть), "имеет мнение" насчет лидирующей в мире высокотехнологичной державы. "Даже мышке позволено иметь свое мнение о кошке, но ей вряд ли стоит высказывать его ей в слух".
agamasat 22 августа 2018 | 17:41
выражает надежду, что весь мир перейдет на виток своего развития ниже плинтуса и будет подчиняться условиям преступной банды дебилов, в соответствии с их понятиями?)
polikarpich 22 августа 2018 | 17:42
А что значит "контрпродуктивные"? Что-то много букв, а смысл не просматривается.
И почему "бесперспективные"? Наоборот, открываются очень большие "пириспиктивы". Санкции вполне живы и действенны, вон как засуетились и забегали, как тараканы от дихлофоса!
Вашингтон, конечно же, когда-нибудь осознает бесперспективность дальнейших санкций, но только тогда, когда это злокачественное явление под названием "Владимир Путин" обратится в ноль, уйдёт в небытие.
sempai 22 августа 2018 | 17:43
Конечно эти санкции бесперспективны, потому что они идут на пользу лишь дружкам и самому господину Путину, который делает их бесперспективными за счет российского народа, обирая его по полной программе...Ну а во-вторых они ( санкции ) бесперспективны так как этот народ покорно молчит пока над ним издеваются...
pavelgen Павел Гендельман 22 августа 2018 | 17:44
Уважаемые господа! Как Вы думаете - Путин верит в сговор "запада" против России? Он не понимает почему запад ввел санкции против России? Почему Америка увеличила свой военный бюджет? Америка тратит на "войну" 20% доходов бюджета, а Россия 27% . И почему "запад" помогал России почти до второго срока Путина?
С важением,
Павел
vaka257 22 августа 2018 | 17:46
США и Россия вернутся к нормальному сотрудничеству, когда Вашингтон осознает бесперспективность санкций, считает Путин
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Путина санкции конечно не коснутся.Его бутерброд с икрой не потеряет ни одной икринки,а россияне его не волнуют....
prade 22 августа 2018 | 17:47
Иными словами, Путин говорит, что он не уйдет из Украины, продолжит поддерживать Асада в Сирии, не допустит экспертов ООН на места производство химического оружия даже если это вредить России и народу.
platonnekafrin 22 августа 2018 | 17:48
Омериканское отсутствие осознания обнаружил однажды один озорник ооператива "Озеро".
seva1223 22 августа 2018 | 17:51
Шел 2038 год, вЯликий царь России П... (для интриги упущи фамилию) грозился весь мир мир закидать коровячами лепешками летящими по не предсказуемой баллистической траектории. Народ тем временем вязал лапти из березы, а детишки на земле писали матерные слова под камеры вражеских космических спутников, но эффективнее всего с ними боролись попы, осеняя их крестным знамением - шел 24 год санкций Презедент США, смотря как население России глушит самогонный и боярышник, а также вискарь выменянный у китайцев на железо с последних ЛЭП ОСОЗНАВАЛ, дальнейшие санкции бесперспективны!
zolingen 22 августа 2018 | 17:53
США и Россия вернутся к нормальному сотрудничеству, когда москва вернет украденое, свалит с территории Украины и перестанет провоцировать мировое сообщество.
verynaive 22 августа 2018 | 17:53
У Путина в голове - единственная мысль: удержаться подольше у власти. Он знает- чуть что - его сожрёт 'элита' вместе с озерными апостолами. Каждое его высказывание нужно понимать в таком контексте.
don_ballon 22 августа 2018 | 17:55
Президент прав, санкции вялые, но имеют тенденцию к усилению и принимаются в виде законов, а значит, будут работать и после выноса вельможного тела на лафет. Подарок потомкам. Ну так в чём дело? Траваните ещё кого-нибудь, замучьте Сенцова, присоедините Абхазию, я знаю? Может, тогда вам нарисуют нефтяное эмбарго и обрушат банковаскую систему. Вперде, как говорится. В Венесуэле жеж живут жеж и чо?
svoi216 22 августа 2018 | 17:57
США вогнали Кубу в каменный век. Похоже и России светит та же перспектива
stardog 22 августа 2018 | 17:59
Лет через 20, когда Китай всю Сибирь под себя подберет?