Робот Центра имени Хруничева остался без имени, из-за того, что Дмитрий Рогозин прошел мимо него
Как передает ТАСС, предполагалось, что название разработке на форуме «Армия-2018» даст глава Роскосмоса.
Робот обратился к нему по имени и отчеству, предложил поговорить, но Рогозин, как передает агентство, не отреагировал.
Комментарии13
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yralez 22 августа 2018 | 17:10
Пустое место не могло ответить роботу.
tvitov66 22 августа 2018 | 17:17
yralez: у робота не было ни палки в жо.. ни квадроцикла, вот Рогозин его и не опознал
vilingrad 22 августа 2018 | 17:11
Дима, третьим будешь?
pro_hanov 22 августа 2018 | 17:13
Недоработка: робота не успели научить, что общение с начальством предполагает передачу ему некоторой мзды, так сказать платы за расположение и уделяемое этим начальством время.
tv_victim 22 августа 2018 | 17:22
Неужели и сам увидел, что кругом папье-маше, очковтирательство, развали вообще позорище?
sasass 22 августа 2018 | 17:26
Видимо роботы друг друга не переваривают...
dm1976 22 августа 2018 | 17:34
на самом деле гласит что робот получил ответ. но имя "пошел нах.., железяка еб.." какое-то неблагозвучное.
lesnoj 22 августа 2018 | 17:38
Просто Рогозин вспомнил, как собаку топил и что потом из этого вышло. На этот раз решил не экспериментировать, робот может оказаться умнее и потом расхлёбывай всё это.
compare 22 августа 2018 | 17:42
ошибка в том,что робот обратился ,как к простому "смертному"...а надо было,"сакральненько так,изогнуть железный свой стан и танцуя калинку,"подъехать" со старым добрым "к нам приехал, к нам приехал...."
ed10075 22 августа 2018 | 17:42
Он просто офуел от неожиданности и потерял дар речи.
perche 22 августа 2018 | 17:43
Неужели сразу не догадались назвать "Вовой" в честь Вождя???
sproter 22 августа 2018 | 17:47
рогозину эти роботы с космосом - до одного места
sproter 22 августа 2018 | 17:52
Понятное дел, центр Хруничева хотел удивить - говорящий робот в 2018 году - это огромный прорыв, если вы пропустили последнюю пару веков и технический прогресс.