Вице-президент Абхазии подал в отставку после драки в минувшие выходные
Виталий Габния назвал случившееся примером неэффективности правоохранительной системы республики. Он не исключил политической подоплеки.
Как рассказал сам Габния, он вел переговоры с группой людей, один из них его ударил сзади бокалом по голове. Уходящий в отставку вице-президент заявил, что обидчик остался безнаказанным. Он даже не исключил, что нападение организовали люди, которые этой осенью хотят устроить государственный переворот в Абхазии.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vilingrad 22 августа 2018 | 17:09
И в штаны насрали, и на ... послали- дипломатический казус!
tv_victim 22 августа 2018 | 17:15
И смех, и грех.... Какие должности, какие чины! Вице, мля, президент! Вице-президент чего? Беспомощного паразитария? Был я у них, как же.... Выбили стекло в автомобиле и украли все, до чего дотянулись.... А тамошняя милиция стала еще деньги вымогать только за то, что примут заявление.... Больше туда ни ногой!
sasass 22 августа 2018 | 17:28
Вот такие низко павшие руководят страной...
compare 22 августа 2018 | 17:37
какое "качество"чиновников,такие и казусы,на уровнен ресторанной шпаны совка....еще "преДзиНдентом" навеличивает себя...
advokat52 advokat 22 августа 2018 | 17:43
Мне вообще кажется, да нет точно говорю, он головой путина от бокала закрыл. Героя ему!!!