Вице-президент Абхазии подал в отставку после драки в минувшие выходные

Виталий Габния назвал случившееся примером неэффективности правоохранительной системы республики. Он не исключил политической подоплеки.

Как рассказал сам Габния, он вел переговоры с группой людей, один из них его ударил сзади бокалом по голове. Уходящий в отставку вице-президент заявил, что обидчик остался безнаказанным. Он даже не исключил, что нападение организовали люди, которые этой осенью хотят устроить государственный переворот в Абхазии.