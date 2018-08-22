Прокуратура проводит проверку из-за инцидента с самолетом авиакомпании «Ред Вингс»

Воздушному судну, вылетевшему из Уфы в Сочи, пришлось вернуться после возгорания двигателя.

ЧП с участием самолета «Ред Вингс» занялась столичная прокуратура, так как авиаперевозчик зарегистрирован именно в Москве. Как пишет «Интерфакс», надзорный орган начал проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Инцидент произошел утром по местному времени. Самолет Ту-204 успел подняться на высоту около 200 метров, когда внезапно левый двигатель лайнера загорелся. Командир воздушного судна принял решение отключить этот мотор и вернуться на аэродром Уфы. После приземления пассажиров эвакуировали по надувному трапу. Никто не пострадал.

На борту лайнера находились более 200 человек, им оказали медицинскую и психологическую помощь. Как пишет ТАСС, после происшествия более 50 пассажиров отказались продолжить рейс в Сочи на резервном самолете.

Причины инцидента с самолетом «Ред Вингс» также выясняет Росавиация.