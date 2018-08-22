Зам.главы МИД России: Москва обещает ответить на новые санкции США

Москва обещает ответить на новые санкции США, однако российское руководство постарается сделать так, чтобы это не наносило ущерба интересам страны, — сказал зам.главы МИД России Сергей Рябков.

Как ожидается, сегодня американское руководство может объявить о новых санкциях в отношении России из-за так называемого «дела Скрипалей». Вашингтон считает, что Россия причастна к покушению на бывшего офицера ГРУ и его дочь. Москва эти обвинения отвергает.

На фоне ожидания санкций рубль слабеет к доллару и евро. В частности, европейская валюта поднималась сегодня на московской бирже выше 79-ти рубле, доллар – выше 68-ми.

Политолог Михаил Виноградов считает, что Штаты вводят санкции поэтапно, поскольку добиваться желаемого воздействия на Кремль не так просто.

Более серьезными, как ожидается, будет вторая волна санкций. Она предполагает, среди прочего, запрет на полеты «Аэрофлота» в США, а также понижение статуса дипломатических отношений между странами.