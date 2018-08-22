Зам.главы МИД России: Москва обещает ответить на новые санкции США
Москва обещает ответить на новые санкции США, однако российское руководство постарается сделать так, чтобы это не наносило ущерба интересам страны, — сказал зам.главы МИД России Сергей Рябков.
Как ожидается, сегодня американское руководство может объявить о новых санкциях в отношении России из-за так называемого «дела Скрипалей». Вашингтон считает, что Россия причастна к покушению на бывшего офицера ГРУ и его дочь. Москва эти обвинения отвергает.
На фоне ожидания санкций рубль слабеет к доллару и евро. В частности, европейская валюта поднималась сегодня на московской бирже выше 79-ти рубле, доллар – выше 68-ми.
Политолог Михаил Виноградов считает, что Штаты вводят санкции поэтапно, поскольку добиваться желаемого воздействия на Кремль не так просто.
Более серьезными, как ожидается, будет вторая волна санкций. Она предполагает, среди прочего, запрет на полеты «Аэрофлота» в США, а также понижение статуса дипломатических отношений между странами.
Комментарии24
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vilingrad 22 августа 2018 | 17:04
Показываем чаще Захарову. Это мощный ответ- пиндосы дрогнут...
danko1 22 августа 2018 | 17:10
vilingrad: Если только это.
Товарооборот со США микроскопический, а деньги и недвижимость они в России не имеют.
Но будет, как обычно, бомбежка по Воронежу. Обещания у нас всегда выполняют с точностью до наоборот.
tvitov66 22 августа 2018 | 17:13
danko1: дык они совсем наших сирот заморят - или вы от этих людоедов ждете чего то иного?
merelymy 22 августа 2018 | 17:51
А почему молчит глава?
Сил больше нет смотреть что творят изверги земли американской.
plank1957 22 августа 2018 | 17:21
vilingrad:
Еще лучше Лаврова в костюме Адама. Тут подлые янки точно не выдержат.
navsegda 22 августа 2018 | 17:32
vilingrad: Захарову показывать чаще ? Да ты просто изверг
tv_victim 22 августа 2018 | 17:06
Бодался теленок с дубом.....
tvitov66 22 августа 2018 | 17:15
tv_victim: значит пенсионный возраст нам поднимут до 70 ... или вообще пенсий лишат
perche 22 августа 2018 | 17:52
tvitov66:
Ничего, зато теперь валежник можно бесплатно брать! Ух, заживем!!!
specsalos 22 августа 2018 | 17:08
П.....ц! Осталась Америка без балалек, ягеля и дров!!!
lager23 22 августа 2018 | 17:10
Спасибо Путену за отстаивание интересов себя!
basel812 22 августа 2018 | 17:10
Готовьтесь, граждане, снять последние портки! Будем ими Америку забрасывать.
Ну или хоть Флориду.
plidurok Андрей Филимонов 22 августа 2018 | 17:12
"Вы ещё не знаете меня с плохой стороны!"- обещал поручик Дуб Швейку.
idruker 22 августа 2018 | 17:14
Черт, мировая революция провалилась. Мировая контрреволюция наконец то собралась с силами наносит ответный удар. Не прошло и ста одного года
citizenkane 22 августа 2018 | 17:18
Woronezh bobmardiren?
advokat52 advokat 22 августа 2018 | 17:26
предлагаю в качестве ответных мер запретить на территории РФ истинно американский продукт картофель пусть америкосы сдохнут от злобы!!! Ну или лекарства у них не покупать что ли
ed10075 22 августа 2018 | 17:26
Ответ будет страшен и многогранен!
1. Дуля в сторону карты Америки;
2. Смачный плевок на ту же карту;
3. Возмущенный крик в сторону той же карты: "Пиндосы - волки пазорныяяяяя!"
clandestino 22 августа 2018 | 17:37
Ответчиками выступят, по обыкновению, Лавров и Захарова с Небензёй. Споют, спляшут и отматерят.
sasass 22 августа 2018 | 17:42
Воронеж уже разбомблен - нет никакого смысла и дальше бомбить...
hiryrg 22 августа 2018 | 17:43
Побыстрее бы вторую волну! Жду не дождусь!
perche 22 августа 2018 | 17:48
Но ведь "санкции нам только на пользу!" Побольше, побольше!!!
krs_sk 22 августа 2018 | 17:48
Надо, надо ответить, иначе не по-пацански будет... и вообще вошьдь говорил, надо бить первым... а теперь кремлевские сидят и покорно ждут очередное унижение... Что подумает народ, так и уважать перестанут, а потом и бояться!
zolingen 22 августа 2018 | 17:58
В Воронеже еще есть целые дома?
margosher 22 августа 2018 | 18:00
Ой, не надо больше "бомбить Воронеж". И хватить дразнить Штаты, а то совсем без еды и телефонов останемся.