Песков: Россия не намерена платить Эстонии и Латвии компенсацию за период советской оккупации...

Об этом сказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

О намерении добиваться от Москвы возмещения ущерба сегодня объявили министры юстиции Эстонии и Латвии. 3 года назад обе республики вместе с Литвой подписали документ о необходимости компенсировать ущерб от советского периода. Тогда называли сумму в 30 миллиардов долларов.