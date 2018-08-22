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17:00, 22 августа 2018

Песков: Россия не намерена платить Эстонии и Латвии компенсацию за период советской оккупации

Об этом сказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

О намерении добиваться от Москвы возмещения ущерба сегодня объявили министры юстиции Эстонии и Латвии. 3 года назад обе республики вместе с Литвой подписали документ о необходимости компенсировать ущерб от советского периода. Тогда называли сумму в 30 миллиардов долларов.

Комментарии

40

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nemez1 22 августа 2018 | 17:06

россия не заплатила ничего немцам проживавшим в ссср ни за уничтожение, ни за грабежи, ни за депортацию сроком 31 год.

patrikk_1 22 августа 2018 | 17:10

Песков: Россия не намерена платить Эстонии и Латвии компенсацию за период советской оккупации...

Это была не оккупация, а интеграция на царских условиях, жители Прибалтики получали всё что имели и не имели другие национальности и обеспечивались в два раза лучше, чем сами русские.

echo_shar 22 августа 2018 | 17:22

patrikk_1:
Кроме того, Петр 1-й отвоевал Прибалтику в войне со Шведами, да еще заплатил за эти земли огромные деньги! Они хотят пересмотреть итоги войны??

shakhtar 22 августа 2018 | 17:42

echo_shar: Дэк Москве еще за Казань отвечать

putimuti 22 августа 2018 | 17:23

patrikk_1: /Это была не оккупация, а интеграция на царских условиях, жители Прибалтики получали всё что имели и не имели другие национальности и обеспечивались в два раза лучше, чем сами русские/

Точно, патрик номерной. Особенно царские условия им обеспечивали в товарных вагонах, в которых перевозили в сибирские лагеря.

lion64__2 22 августа 2018 | 17:29

putimuti: за "подвиги" прибалдейских вафел-СС на Смоленщине, в частности, их следовало просто в расход пустить. Но Советская Власть проявила гуманность и ограничилась менее жестокими мерами.

seva1223 22 августа 2018 | 17:41

lion64__2: Позвольте но "вафел-СС" и были союзниками СССР с 39 по 41, что выпендриваться!?

nemez1 22 августа 2018 | 17:43

lion64__2: вы случайно не про Катынь пишите, так это ваших рук дело, в спецпоселении я слышал разговор жён эстонских дипломатов, про кошмар, который вы устроили ни в чём не повинным женщинам.

leohid 22 августа 2018 | 17:25

patrikk_1: убивали,депортировали,ссылали-царские условия!

patrikk_1 22 августа 2018 | 17:32

leohid:

Охрометь не надо? А кто их убивал и депортировал, может А.Пушкин с Ю.Лермонтовым? Сами же они судили там и рядили, местные прибалтийские коммунистические власти наводили порядок.

proxxit 22 августа 2018 | 17:34

leohid:

+100

Вас евреев прибалты мочканули капитально - без шансов на депортацию.
Умора с вас - обрезанных дебилов.

silicon 22 августа 2018 | 17:29

nemez1:
В Московском комсомольце не пропускают комментарии на эту тему, если они не соответствуют основному массиву агрессивных и оскорбительных комментариев. Помещаю свой комментарий, и другой был, оба не пропустили, мол не соответствую правилам комментирования. а правила такие : будь быдлопатриотом, тогда ты наш.
[quote from=7431156][author]Аноним[/author]Пусть заплатят сначала 1/15 госдолга СССР сначала..[/quote]
Россия изнасиловала страны, а теперь хочет . чтобы они платили долг страны -оккупанта, т.е. они должны платить за милитаризацию страны и агрессивные войны СССР. Здорово! Наглости вам не занимать.

wrk 22 августа 2018 | 17:43

silicon: шлюхи прибалты сами отдались без единого выстрела.
А теперь возомнили себя проститутками, деньги требуют.
Вот где наглость.

slovoidelo199 22 августа 2018 | 18:00

wrk: //Вот где наглость.//

За ВСЁ надо платить.
И за великодержавный шовинизм в стократном размере.
Приготовся получать "наслаждения"...)))

andy66 22 августа 2018 | 17:52

ну да, и Германия в 1943 году считала что она платить никому не будет, а потом так нехорошо все обернулось... платила как миленькая аж до середины 90-х

echo_shar 22 августа 2018 | 17:07

Сначала этим "странам" следует вернуться в состав России, покаяться и сдать всех изменников Родины, незаконно отколовших Прибалтику от России.

vilingrad 22 августа 2018 | 17:18

echo_shar: tv_victim: banyi3: venezianez49: patrikk_1: Россия не намерена платить Эстонии и Латвии "
Да и нечем:)

compare 22 августа 2018 | 17:33

echo_shar: с такими "хотелками",к "доктору",на кистир,ибо мозги твои,судя по безумному тексту находятся у тебя не в голове,нет,они в ж...е..

wrk 22 августа 2018 | 17:47

compare: думаешь если 100 раз скажешь сахар оно слаще станет?
Не платила Россия и платить не будет.

silicon 22 августа 2018 | 17:34

echo_shar:
В России многие миллионы коммунистов , в числе которых офицеры и генералы, КГБешники и прочая шушера, журналисты и политики. Это относится к политическому классу СССР и ко всем кто давал присягу В том числе к Президенту страны, коммунисту и офицеру КГБ Путину . Народ России в числе тех передовых народов планеты, которые чаще всех предают.

parasuk_ 22 августа 2018 | 18:00

silicon: если вы не в курсе, то на литве президентом работает бывшая валютная проститутка и агент кгб :)

tv_victim 22 августа 2018 | 17:10

Вот это - правильно! Эти паразиты еще за то, что их из каменного века в цивилизацию вытащили должны заплатить!

banyi3 22 августа 2018 | 17:10

Когда коту (читать шпротам) делать нечего, он яйки лижет )

komandarm___1968 22 августа 2018 | 17:10

Опять передёрнули: вот настоящий текст -
"«Это очень старая тема, и давно, скажем так, горячие головы поднимают этот вопрос… Мы, конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях. И не нужно также забывать о том вкладе, который был внесен в развитие и инфраструктурной, и экономической, и социальной сфер стран Прибалтики во времена Советского Союза»,— заявил представитель Кремля."

Никакую "советскую оккупацию", как её обозначают в заголовке, как якобы установленный признанный факт, никто не признаёт.) Лгунишки-редакторы...)

silicon 22 августа 2018 | 17:39

komandarm___1968: И не нужно также забывать о том вкладе, который был внесен в развитие и инфраструктурной, и экономической, и социальной сфер стран Прибалтики во времена Советского Союза»,— заявил представитель Кремля."
Это, как изнасиловали женщину. потом повесили на неё бужутерию и утверждают. что преступления не было. А ведь были ещё тысячи убитых и репрессированных. Но поскольку в самом СССР и в России таких было намного больше. то Россия вроде и не должна отвечать за преступления. Это вечная логика России. Она всем прощает, кому должна. Наглая и лживая стран и в то же превращает население.

lion64__2 22 августа 2018 | 17:46

silicon: За лацисов, фабрициусов, петерсов, берзиных и прочих уншлихтов эти прибалдейцы ответить не желают? За преступления латышских стрелков? В Москве хорошо было бы переименовать улицы, названные в "честь" означенной мрази в качестве компенсации.

yralez 22 августа 2018 | 17:12

ОПГ и свое население ограбила.

venezianez49 22 августа 2018 | 17:14

Эхо совершенно случайно забыло указать на то , что никакой "советской оккупации" Прибалтики не было никогда.
Если редакция намерена использовать формулировки наших врагов, то пусть идёт до конца, употребляя и другие идиотские словосочетания : "аннексия Крыма", "вторжение на Украину", "интервенция в Сирии" итд.

liquidsky__ 22 августа 2018 | 17:23

Даже отвечать им не нужно. Относиться как к пустому месту и всё.

alger 22 августа 2018 | 17:26

liquidsky__: ну, как к своему народу

danko_vaflistka 22 августа 2018 | 17:27

Слава Сенцу пидарасу! Свободу Сенцу пидарасу!
Слава Сенцу вафлисту! Свободу Сенцу вафлисту!

agamasat 22 августа 2018 | 17:30

Вернуть награбленное и выплатить ущерб... бандита можно только через принуждение.

dwon 22 августа 2018 | 17:35

А он откуда знает этот Песков?

sasass 22 августа 2018 | 17:36

Зачем интересно вылез Песков с этим вопросом - вопрос вроде бы не актуален ....

seva1223 22 августа 2018 | 17:39

Кто то слишком много пены пустил... То мы великие и могучие наследники империи, и все вокруг в сфере нашего влияния, соседние территории по ошибки оказались в чужих государствах и мы их вернем , а тут оп и ОБОСРАЛИСЬ.

parasuk_ 22 августа 2018 | 17:40

Как в том анекдоте: "нахер" пишется слитно, а "чухонская свинья" надо писать с заглавной буквы. Все-таки он министр почти страны, члена нато и т.д.

ukr_777 22 августа 2018 | 17:43

это сейчас она не намерена. По решению суда для выходя с пике и голода сами предлагать будете.
Хихикайте пока.

mews Михаил Степанцов 22 августа 2018 | 17:50

ukr_777, ничего подобного. С чего бы это Россия платила за советскую оккупацию? И с кого бы потребовать компенсацию за советскую оккупацию самой России? Там сумма набежит поболее. Боюсь, оставшиеся ответчики будут на такую сумму неплатежеспособны.

piterjanis 22 августа 2018 | 17:54

ukr_777: про репарации ещё вякни из схрона

margosher 22 августа 2018 | 17:57

А есть конкретная инфа: что они называют "ущербом"?

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