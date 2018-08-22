Песков: Россия не намерена платить Эстонии и Латвии компенсацию за период советской оккупации
Об этом сказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
О намерении добиваться от Москвы возмещения ущерба сегодня объявили министры юстиции Эстонии и Латвии. 3 года назад обе республики вместе с Литвой подписали документ о необходимости компенсировать ущерб от советского периода. Тогда называли сумму в 30 миллиардов долларов.
Комментарии40
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nemez1 22 августа 2018 | 17:06
россия не заплатила ничего немцам проживавшим в ссср ни за уничтожение, ни за грабежи, ни за депортацию сроком 31 год.
patrikk_1 22 августа 2018 | 17:10
Песков: Россия не намерена платить Эстонии и Латвии компенсацию за период советской оккупации...
Это была не оккупация, а интеграция на царских условиях, жители Прибалтики получали всё что имели и не имели другие национальности и обеспечивались в два раза лучше, чем сами русские.
echo_shar 22 августа 2018 | 17:22
patrikk_1:
Кроме того, Петр 1-й отвоевал Прибалтику в войне со Шведами, да еще заплатил за эти земли огромные деньги! Они хотят пересмотреть итоги войны??
shakhtar 22 августа 2018 | 17:42
echo_shar: Дэк Москве еще за Казань отвечать
putimuti 22 августа 2018 | 17:23
patrikk_1: /Это была не оккупация, а интеграция на царских условиях, жители Прибалтики получали всё что имели и не имели другие национальности и обеспечивались в два раза лучше, чем сами русские/
Точно, патрик номерной. Особенно царские условия им обеспечивали в товарных вагонах, в которых перевозили в сибирские лагеря.
lion64__2 22 августа 2018 | 17:29
putimuti: за "подвиги" прибалдейских вафел-СС на Смоленщине, в частности, их следовало просто в расход пустить. Но Советская Власть проявила гуманность и ограничилась менее жестокими мерами.
seva1223 22 августа 2018 | 17:41
lion64__2: Позвольте но "вафел-СС" и были союзниками СССР с 39 по 41, что выпендриваться!?
nemez1 22 августа 2018 | 17:43
lion64__2: вы случайно не про Катынь пишите, так это ваших рук дело, в спецпоселении я слышал разговор жён эстонских дипломатов, про кошмар, который вы устроили ни в чём не повинным женщинам.
leohid 22 августа 2018 | 17:25
patrikk_1: убивали,депортировали,ссылали-царские условия!
patrikk_1 22 августа 2018 | 17:32
leohid:
Охрометь не надо? А кто их убивал и депортировал, может А.Пушкин с Ю.Лермонтовым? Сами же они судили там и рядили, местные прибалтийские коммунистические власти наводили порядок.
proxxit 22 августа 2018 | 17:34
leohid:
+100
Вас евреев прибалты мочканули капитально - без шансов на депортацию.
Умора с вас - обрезанных дебилов.
silicon 22 августа 2018 | 17:29
nemez1:
В Московском комсомольце не пропускают комментарии на эту тему, если они не соответствуют основному массиву агрессивных и оскорбительных комментариев. Помещаю свой комментарий, и другой был, оба не пропустили, мол не соответствую правилам комментирования. а правила такие : будь быдлопатриотом, тогда ты наш.
[quote from=7431156][author]Аноним[/author]Пусть заплатят сначала 1/15 госдолга СССР сначала..[/quote]
Россия изнасиловала страны, а теперь хочет . чтобы они платили долг страны -оккупанта, т.е. они должны платить за милитаризацию страны и агрессивные войны СССР. Здорово! Наглости вам не занимать.
wrk 22 августа 2018 | 17:43
silicon: шлюхи прибалты сами отдались без единого выстрела.
А теперь возомнили себя проститутками, деньги требуют.
Вот где наглость.
slovoidelo199 22 августа 2018 | 18:00
wrk: //Вот где наглость.//
За ВСЁ надо платить.
И за великодержавный шовинизм в стократном размере.
Приготовся получать "наслаждения"...)))
andy66 22 августа 2018 | 17:52
ну да, и Германия в 1943 году считала что она платить никому не будет, а потом так нехорошо все обернулось... платила как миленькая аж до середины 90-х
echo_shar 22 августа 2018 | 17:07
Сначала этим "странам" следует вернуться в состав России, покаяться и сдать всех изменников Родины, незаконно отколовших Прибалтику от России.
vilingrad 22 августа 2018 | 17:18
echo_shar: tv_victim: banyi3: venezianez49: patrikk_1: Россия не намерена платить Эстонии и Латвии "
Да и нечем:)
compare 22 августа 2018 | 17:33
echo_shar: с такими "хотелками",к "доктору",на кистир,ибо мозги твои,судя по безумному тексту находятся у тебя не в голове,нет,они в ж...е..
wrk 22 августа 2018 | 17:47
compare: думаешь если 100 раз скажешь сахар оно слаще станет?
Не платила Россия и платить не будет.
silicon 22 августа 2018 | 17:34
echo_shar:
В России многие миллионы коммунистов , в числе которых офицеры и генералы, КГБешники и прочая шушера, журналисты и политики. Это относится к политическому классу СССР и ко всем кто давал присягу В том числе к Президенту страны, коммунисту и офицеру КГБ Путину . Народ России в числе тех передовых народов планеты, которые чаще всех предают.
parasuk_ 22 августа 2018 | 18:00
silicon: если вы не в курсе, то на литве президентом работает бывшая валютная проститутка и агент кгб :)
tv_victim 22 августа 2018 | 17:10
Вот это - правильно! Эти паразиты еще за то, что их из каменного века в цивилизацию вытащили должны заплатить!
banyi3 22 августа 2018 | 17:10
Когда коту (читать шпротам) делать нечего, он яйки лижет )
komandarm___1968 22 августа 2018 | 17:10
Опять передёрнули: вот настоящий текст -
"«Это очень старая тема, и давно, скажем так, горячие головы поднимают этот вопрос… Мы, конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях. И не нужно также забывать о том вкладе, который был внесен в развитие и инфраструктурной, и экономической, и социальной сфер стран Прибалтики во времена Советского Союза»,— заявил представитель Кремля."
Никакую "советскую оккупацию", как её обозначают в заголовке, как якобы установленный признанный факт, никто не признаёт.) Лгунишки-редакторы...)
silicon 22 августа 2018 | 17:39
komandarm___1968: И не нужно также забывать о том вкладе, который был внесен в развитие и инфраструктурной, и экономической, и социальной сфер стран Прибалтики во времена Советского Союза»,— заявил представитель Кремля."
Это, как изнасиловали женщину. потом повесили на неё бужутерию и утверждают. что преступления не было. А ведь были ещё тысячи убитых и репрессированных. Но поскольку в самом СССР и в России таких было намного больше. то Россия вроде и не должна отвечать за преступления. Это вечная логика России. Она всем прощает, кому должна. Наглая и лживая стран и в то же превращает население.
lion64__2 22 августа 2018 | 17:46
silicon: За лацисов, фабрициусов, петерсов, берзиных и прочих уншлихтов эти прибалдейцы ответить не желают? За преступления латышских стрелков? В Москве хорошо было бы переименовать улицы, названные в "честь" означенной мрази в качестве компенсации.
yralez 22 августа 2018 | 17:12
ОПГ и свое население ограбила.
venezianez49 22 августа 2018 | 17:14
Эхо совершенно случайно забыло указать на то , что никакой "советской оккупации" Прибалтики не было никогда.
Если редакция намерена использовать формулировки наших врагов, то пусть идёт до конца, употребляя и другие идиотские словосочетания : "аннексия Крыма", "вторжение на Украину", "интервенция в Сирии" итд.
liquidsky__ 22 августа 2018 | 17:23
Даже отвечать им не нужно. Относиться как к пустому месту и всё.
alger 22 августа 2018 | 17:26
liquidsky__: ну, как к своему народу
danko_vaflistka 22 августа 2018 | 17:27
Слава Сенцу пидарасу! Свободу Сенцу пидарасу!
Слава Сенцу вафлисту! Свободу Сенцу вафлисту!
agamasat 22 августа 2018 | 17:30
Вернуть награбленное и выплатить ущерб... бандита можно только через принуждение.
dwon 22 августа 2018 | 17:35
А он откуда знает этот Песков?
sasass 22 августа 2018 | 17:36
Зачем интересно вылез Песков с этим вопросом - вопрос вроде бы не актуален ....
seva1223 22 августа 2018 | 17:39
Кто то слишком много пены пустил... То мы великие и могучие наследники империи, и все вокруг в сфере нашего влияния, соседние территории по ошибки оказались в чужих государствах и мы их вернем , а тут оп и ОБОСРАЛИСЬ.
parasuk_ 22 августа 2018 | 17:40
Как в том анекдоте: "нахер" пишется слитно, а "чухонская свинья" надо писать с заглавной буквы. Все-таки он министр почти страны, члена нато и т.д.
ukr_777 22 августа 2018 | 17:43
это сейчас она не намерена. По решению суда для выходя с пике и голода сами предлагать будете.
Хихикайте пока.
mews Михаил Степанцов 22 августа 2018 | 17:50
ukr_777, ничего подобного. С чего бы это Россия платила за советскую оккупацию? И с кого бы потребовать компенсацию за советскую оккупацию самой России? Там сумма набежит поболее. Боюсь, оставшиеся ответчики будут на такую сумму неплатежеспособны.
piterjanis 22 августа 2018 | 17:54
ukr_777: про репарации ещё вякни из схрона
margosher 22 августа 2018 | 17:57
А есть конкретная инфа: что они называют "ущербом"?