Эксперт: Основное влияние на курс рубля оказывают скорее российские Центробанк и Минфин, чем западные санкции

«Основное влияние на рубль сейчас оказывает, скорее, правительство вместе с Центральным банком, то есть Минфин, который покупает валюту на открытом рынке, способствуя некоторому ослаблению рубля. Само по себе введение санкций вряд ли сильно скажется на ослаблении рубля», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Санкции, скорее, сейчас морально влияют на рубль», — сказал эксперт, пояснив, что эффект от введения санкций был «отчасти уже учтен, и изменения в курсе рубля уже отчасти эти ожидания включили».



При этом, по мнению А.Абрамова, «негласно у российского правительства есть желание поддерживать стабильным курс рубля как способности России противостоять санкциям». «У Минфина и Центрального банка есть способ нормализовать ситуацию, не проводя скупки валюты в резервные фонды такими темпами как они делают это сейчас. Пока нефть не подвела нас, можно сказать, что все будет спокойно», — отметил эксперт.