Эксперт: Основное влияние на курс рубля оказывают скорее российские Центробанк и Минфин, чем западные санкции
«Основное влияние на рубль сейчас оказывает, скорее, правительство вместе с Центральным банком, то есть Минфин, который покупает валюту на открытом рынке, способствуя некоторому ослаблению рубля. Само по себе введение санкций вряд ли сильно скажется на ослаблении рубля», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
«Санкции, скорее, сейчас морально влияют на рубль», — сказал эксперт, пояснив, что эффект от введения санкций был «отчасти уже учтен, и изменения в курсе рубля уже отчасти эти ожидания включили».
При этом, по мнению А.Абрамова, «негласно у российского правительства есть желание поддерживать стабильным курс рубля как способности России противостоять санкциям». «У Минфина и Центрального банка есть способ нормализовать ситуацию, не проводя скупки валюты в резервные фонды такими темпами как они делают это сейчас. Пока нефть не подвела нас, можно сказать, что все будет спокойно», — отметил эксперт.
Комментарии17
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pro_hanov 22 августа 2018 | 16:58
Мы и без учёных экспертов чувствуем, что основной вред экономике России наносят власти самой России, включая ЦБ и Минфин, а не западные санкции.
alladinov 22 августа 2018 | 17:44
«Основное влияние на курс рубля оказывают скорее российские Центробанк и Минфин, чем западные санкции»
Я тут собираюсь кое-куда съездить, так что могли бы вы, дорогие дяденьки из минфина и банка, сделать так, чтобы за каждый мой рубль мне давали по три доллара? Ну что вам стоит? Ну пожалуйста!
ostapbey 22 августа 2018 | 17:00
Благо что хоть телевизор заменяет холодильник..И отвлекает народ от операций с банками.
И бутылками.
А то попер бы народ в пункты приема стеклопосуды, как в лучшие советские годы.
Со щербинкой, сургучем замаскировавши даже...
proxxit 22 августа 2018 | 17:43
ostapbey:
Лохлы всё ещё сдают посуду?
Европа мля...
Правильно, что Путин отдал вас - свидомых придурков, винницким евреям.
ostapbey 22 августа 2018 | 17:59
proxxit: а ты копишь на свадьбу??
Никто на тебе дуре из деревни не женится.
Так что рой на похороны свою боярку за амбаром.
Деревенские мужики помянут тебя отмывши твои зарытые сосуды мочой непроизвольного испускания..
Зря что ли ты давала им за амбаром??
Даже..
platonnekafrin 22 августа 2018 | 17:00
Багдад так бы и продолжал поражать весь Мир своим спокойствием, но Минфин и Центробанк вышли из стадии тихого помешательства.
ed10075 22 августа 2018 | 17:01
Совершенно верно. Западные санкции стали удобной причиной для крмележуликов оправдятся за бездарное управление экономикой и коррупцию.
tv_victim 22 августа 2018 | 17:01
Ну так и народ власти гнобят своими "антисанкциями" и прочими "асимметричными ответами" куда как сильнее внешних супостатов!
basel812 22 августа 2018 | 17:02
Ничего не меняется. Всё зависит от Нефти-Матушки.
vblack 22 августа 2018 | 17:02
Санкцииневлияют - это то, что будут твердить до конца. Иначе любой дурак поймёт что будущее несколько предсказуемо.
vilingrad 22 августа 2018 | 17:16
Моральное влияние на венесуэльскую валюту привело к появлению суверенного боливара, что отчасти включило ожидание полной жопы; хотя у Мадуро негласно есть желание поддержать стабильный курс. Пугливые они там, в Латинской Америке. Впечатлительные такие...
Боливару не снести Мадуро, рублю не осилить Вову с друзьями:)
lager23 22 августа 2018 | 17:24
Не надо забываться, основное влияние есть — Путен, а не его безропотные подчинённые!
lion64__2 22 августа 2018 | 17:25
Курс рубля повысится, если снизить тарифы на электричество, тепло, ж/д грузоперевозки, проезд на транспорте и т.д. От этого завоют картавые либеральные экономисты, всякие там мвф и всемирные банки, советы гей-ропы и прочие гниды, т.к. рост цен на означенное является неотъемлемой частью их программы г"ыночных г"ефог"м в России.
don_ballon 22 августа 2018 | 17:36
А повышение учетной ставки ФРС США не повлияло на курс рубля? Нужно понимать, что обрушение курса рубля не входит в планы "санкционеров". Зачем? Даже во времена холодной войны советский фантик никто не трогал, знали, что рублей напечатают сколько надо, их и эмитировали вагонами для материального благополучия советских людей. Дураки до сих пор считают, что их деньги пропали, хотя, денег никаких и не было. Сейчас ЦБ эмитирует под нефтяную выручку и выгодно, чтобы рубль "тянул" меньше. Держать курс нацвалюты привязанным к СКВ нетрудно, что показывает опыт Белоруссии, где курс нового рубля достаточно стабилен (1 рубль-50 евроцентов примерно), хотя, никакой экономики в Белоруссии вообще нет. Правда, нет и санкций-контрсанкций. Второе-идиотизм клинической чистоты в России. Производители колбас просят кабмин повысить цены на мясо в опте. Это из какого дурдома сериал?
sasass 22 августа 2018 | 17:38
Власть пытается изъять деньги у народа с любым способом...
nehoroshiy 22 августа 2018 | 17:47
Наша экономика растёт параллельно с курсом доллара. Впереди ожидается прорыв в экономики- 'можно.сказать, что всё будет спокойно", -отметил эксперт,
compare 22 августа 2018 | 17:58
заявление "эксперда" было бы,частично справедливым(насчет нефти),если бы: нефтью можно было кормить народ. из нефти можно было бы "лепить" высокотехнологичные продукты "двойного назначения". нефть сама бы разрабатывала и производила оборудование для добычи самой себя... а так-вполне пристойная сказка,рассказанная на ночь...гусли бы этому "эксперду"-был бы "сказителем"...