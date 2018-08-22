Жительница Свердловской области попала под суд за то, что пригласила соседей рассказать журналистам о проблемах села

63-летнюю женщину обвиняют в организации публичного мероприятия без согласования с властями. Ирина Куценок ранее пожаловалась в редакцию ГТРК «Вести Урал» на то, что в ее доме и в домах односельчан почти 2 месяца не было горячей воды.

В день приезда телевизионной группы она расклеила в округе объявления с просьбой собраться на встречу с журналистами. Как пишет тагильское издание «Между строк», жалобу в полицию на пенсионерку написала глава местной администрации.

Дело Куценок мировой суд должен рассмотреть 30-го августа.