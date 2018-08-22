Жительница Свердловской области попала под суд за то, что пригласила соседей рассказать журналистам о проблемах села
63-летнюю женщину обвиняют в организации публичного мероприятия без согласования с властями. Ирина Куценок ранее пожаловалась в редакцию ГТРК «Вести Урал» на то, что в ее доме и в домах односельчан почти 2 месяца не было горячей воды.
В день приезда телевизионной группы она расклеила в округе объявления с просьбой собраться на встречу с журналистами. Как пишет тагильское издание «Между строк», жалобу в полицию на пенсионерку написала глава местной администрации.
Дело Куценок мировой суд должен рассмотреть 30-го августа.
Комментарии17
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ostapbey 22 августа 2018 | 16:36
Хотела поскакать на деревенском майданчике??
На местного начальничка???
.?¿
Украина не Россия..
Даже..
pro_hanov 22 августа 2018 | 16:54
ostapbey: Экстремистка не могла дождаться прямой линии с президентом. Именно там все граждане России имеют шанс (хотя и небольшой) дозвониться и решить проблемы ЖКХ.
zemljanka 22 августа 2018 | 17:03
pro_hanov: может и доктора послать...
Помним.
zemljanka 22 августа 2018 | 16:58
Молодец, Ирина!
zemljanka 22 августа 2018 | 17:00
Позорный глава, трусливый...
Вместо воды - суд...
proxxit 22 августа 2018 | 17:40
zemljanka:
При трёхпалом алкаше целые города без горячей воды сидели, теперь лохлы к Европам 4 год привыкают, а тут в селе нет центрального горячего водоснабжения...
Пора на майдан что ли? ДБЛ БЛДь.
timber_head 22 августа 2018 | 16:39
Давайте, идиоты, жгите ещё. Хорошо если только этому "главе администрации" вконец озлобленные люди петуха подпустят. Но если озлобить всех по всей стране, это каким пожаром закончится, дебилы.
olenenok_zed 22 августа 2018 | 16:39
ахахах))))
tvitov66 22 августа 2018 | 17:05
olenenok_zed: "желаю что бы вам"(с)
pavelmistery 22 августа 2018 | 16:47
Больше ада!
m_anuchin 22 августа 2018 | 16:49
Социальная шизофрения на марше!...
zayac4 22 августа 2018 | 16:56
1937 г.
demosua 22 августа 2018 | 17:01
Как? Она хотела обвинить власть без согласования с властью?
perche 22 августа 2018 | 17:02
Пральна! Каждому, кто без разрешения начальника посмеет разговаривать со всякими журналюгами, сразу двушечку давать! Слава ПУ!
sm59 22 августа 2018 | 17:16
Больше двух не собираться!
Шапки долой, глаза в землю!!
На каторгу пойдете, холопы!!!
danko_vaflistka 22 августа 2018 | 17:34
Свободу пидараске Ирине Кункаценок! Свободу вафлистке Ирине Кункаценок!
sasass 22 августа 2018 | 17:44
Куры уже смеются над российской властью...