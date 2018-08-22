Мосгорсуд отклонил жалобу Алексея Навального на решение Люблинского суда по иску миллиардера Михаила Прохорова

Политик теперь обязан в течение 10-ти дней опровергнуть утверждение о том, что Прохоров дал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину, — передает «Интерфакс».

Кроме того, суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве моральной компенсации.