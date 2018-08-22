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16:30, 22 августа 2018

Мосгорсуд отклонил жалобу Алексея Навального на решение Люблинского суда по иску миллиардера Михаила Прохорова

Политик теперь обязан в течение 10-ти дней опровергнуть утверждение о том, что Прохоров дал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину, — передает «Интерфакс».

Кроме того, суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве моральной компенсации.

Комментарии

15

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timber_head 22 августа 2018 | 16:42

И чё, Хлопонин вернет виллу, купленную у Прохорова "по-дешевке, по случаю"? Или доплатит ему реальную рыночную цену?

johnbmw Евгений Большаков 22 августа 2018 | 16:47

timber_head: Или доплатит ему реальную рыночную цену? / - УГУ! ... тот самый 1руб, полученный от Навального :-)))))))))))))))))))

danko1 22 августа 2018 | 16:51

johnbmw: Это не взятка для наших чиновников. Обычный бартер в виде продажи дворца по заниженной стоимости в обмен на многомиллиардные заказы.
Песков даже хвастает по ЦТ такими взятками, говоря том, что проведение свадьбы за сотню миллионов рублей ему один олигарх подарил.
В цивилизованных странах это преступление, а у нас обыденность. Все по бандитским понятиям.

johnbmw Евгений Большаков 22 августа 2018 | 16:54

danko1: Это не взятка для наших чиновников. Обычный бартер / - скорее СТАНДАРТНЫЙ способ вознаграждения чиновника ...

timber_head 22 августа 2018 | 17:05

johnbmw: Я перепутал - там наоборот, Прохоров купил за бешеные бабки хлопонинскую виллу. Так что даже этот рубль к делу не пришьешь... Меня вообще умиляет это "убрать материалы". Ребята живут реалиями Советского Союза. Да и там "самиздат" работал.

johnbmw Евгений Большаков 22 августа 2018 | 17:23

timber_head: я это заметил :-)) ... я ответил на Ваш вопрос: 1 рубль доплатит БЕЗ ПРОБЛЕМ :-)))

timber_head 22 августа 2018 | 17:27

johnbmw::-) Он когда его в последний раз в руках-то держал, этот "один рубль"? ;-) Там, думаю, все что меньше 1000 долларов это так, "мелочь на чай".

trans 22 августа 2018 | 17:01

Да хоть 10 опровержений обяжут Навального опубликовать, все равно никто не поверит в честность Прохорова и наших чиновников.....и в непродажность путинского суда.

johnbmw Евгений Большаков 22 августа 2018 | 17:05

trans: никто из УМЕЮЩИХ ДУМАТЬ ... но таких пока не слишком много в наших пенатах ...

timber_head 22 августа 2018 | 17:30

johnbmw: На самом деле, больше чем кажется. Но народ настолько по уши в своих проблемах и необходимости выживать, что ему о Прохорове с Хлопониным и думать некогда. Они и не в курсе, по больше части, кто это такие.

johnbmw Евгений Большаков 22 августа 2018 | 17:39

timber_head: ... не поспоришь ...

timber_head 22 августа 2018 | 17:08

trans: Особенно, если опровержение выйдет с подзаголовком "по решению нашего независимого и неподкупного суда я обязан..."

alexey_x 22 августа 2018 | 17:15

Да не, Лешик трус и извиняться, в обычном понимании этого слова, за свое вранье не будет. Ему проще на 15 суток опять или на моря за границу, пузо пивное греть

danko_vaflistka 22 августа 2018 | 17:30

Слава пидарасу Анальному! Слава вафлисту Анальному!
Почёт пидарасу Анальному! Почёт вафлисту Анальному!

sasass 22 августа 2018 | 17:50

Хлопонина уже нет , а Прохоров в бегах , а у Навального рубля нет - цугцванг получается....))))

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