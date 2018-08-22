Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн не собирается принимать президентское помилование
Как сказал его адвокат в интервью NBS, Коэну ничего не надо от Трампа.
Накануне юрист признал себя виновным по целому ряду уголовных обвинений — в частности, в уклонении от уплаты налогов и нарушениях в финансировании избирательной кампании. Кроме того, юрист признался федеральному суду, что нынешний глава Белого дома два года назад поручил ему заплатить двум женщинам за то, чтобы они не рассказали о своих связях с Трампом.
Комментарии2
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marsianka_ 22 августа 2018 | 16:41
Редактор, вернись!
snikkersnepper 22 августа 2018 | 16:44
Вечер явно удался.
Хотя, судя по "потерянной" ракете, началось все еще с утра.
Хоть бы печень пожалели бы...