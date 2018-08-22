Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн не собирается принимать президентское помилование

Как сказал его адвокат в интервью NBS, Коэну ничего не надо от Трампа.

Накануне юрист признал себя виновным по целому ряду уголовных обвинений — в частности, в уклонении от уплаты налогов и нарушениях в финансировании избирательной кампании. Кроме того, юрист признался федеральному суду, что нынешний глава Белого дома два года назад поручил ему заплатить двум женщинам за то, чтобы они не рассказали о своих связях с Трампом.