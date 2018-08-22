Российское правительство планирует организовать отдельную площадку для торговли акциями попавших под санкции компаний
Среди возможных вариантов ее размещения рассматривается, в том числе, остров Русский на Дальнем Востоке, — сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, речь идет не только о регистрации на такой площадке компаний Олега Дерипаски.
Замминистра уверен, что найдутся инвесторы, которые готовы будут покупать ценные бумаги таких структур.
Комментарии9
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plank1957 22 августа 2018 | 16:35
И стоить там эти акции будут копейки.
kottigr1 22 августа 2018 | 16:41
plank1957: Наверное эту торговую площадку акциями организуют в районе Черкизовского рынка ? Жаль, что Мавроди не дожил...
tv_victim 22 августа 2018 | 16:40
Ой, да сказали бы сразу, что из бюджета будут содержать этих "эффективных менеджеров", мля, которые без иностранного кредитования-перекредитования концы с концами свести не могут, миллиардеры хреновы!
pro_hanov 22 августа 2018 | 17:01
tv_victim: Почему из бюджета? Уверен, что акции будут покупать иностранные инвесторы: из Абхазии, Приднестровья, ДНР, ЛНР, Венесуэлы и Центрально Африканской Республики.
oleg__ 22 августа 2018 | 17:21
tv_victim: Покупателями там будут пенсионеры.
А не будут брать - отключим газ !!!
lager23 22 августа 2018 | 16:40
И в сортире можно "толкнуть" клиенту газету....
platonnekafrin 22 августа 2018 | 16:52
Ей, инвестор! А кому конфискат? А кому санкционные? Налетай! Цены демократичные - бросовые!
zolingen 22 августа 2018 | 16:53
Площадку назовут « госнеликвид»
compare 22 августа 2018 | 16:57
это не "площадка",а "песочница",где взрослые дяди будут "играть в биржу"....раз уже пытались построить "коммунизьму",в "отдельно взятой стране"...