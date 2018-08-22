Российское правительство планирует организовать отдельную площадку для торговли акциями попавших под санкции компаний

Среди возможных вариантов ее размещения рассматривается, в том числе, остров Русский на Дальнем Востоке, — сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, речь идет не только о регистрации на такой площадке компаний Олега Дерипаски.

Замминистра уверен, что найдутся инвесторы, которые готовы будут покупать ценные бумаги таких структур.