Российское руководство считает некорректным вопрос о возмещении ущерба Латвии и Эстонии за годы советской власти

В Кремле не согласны и с термином «советская оккупация», сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что Советский Союз внес свой вклад в развитие экономики Прибалтийских стран.

Сегодня министры юстиции Эстонии и Латвии объявили о планах добиваться от России возмещения ущерба за советскую оккупацию.