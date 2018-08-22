Российское руководство считает некорректным вопрос о возмещении ущерба Латвии и Эстонии за годы советской власти
В Кремле не согласны и с термином «советская оккупация», сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что Советский Союз внес свой вклад в развитие экономики Прибалтийских стран.
Сегодня министры юстиции Эстонии и Латвии объявили о планах добиваться от России возмещения ущерба за советскую оккупацию.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 22 августа 2018 | 16:32
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
arye_11 22 августа 2018 | 16:38
putin2018:
Он напомнил о том, что Советский Союз внес свой вклад в развитие экономики Прибалтийских стран
_______________________________________________________
И создали в Риге завод ВЭФ.
А в Финляндии, где Советский Союз никому не помогал, создали фирму "Нокия".
Странно это все.
varlam59 22 августа 2018 | 16:43
arye_11: Ну и почему до сих пор в Риге и у соседей не создана своя "Нокия"? И завод ВЭФ развалили. Постыдились бы рот разевать. Им ностальгировать нужно по советским временам. Собственно, простой народ в Прибалтике так и делает. Не все там антисоветчики и идиоты.
ostapbey 22 августа 2018 | 16:46
varlam59 а на России почему все стали АНТИСОВЕТЧИКИ??
Ни одного колхоза не осталось на России..
Ни одного совета русских депутатов в народ.
С печатью и портфелем даже..
arye_11 22 августа 2018 | 16:49
varlam59:
Ну, во первых, от 50-летней оккупации не так то просто оправиться, необратимые изменения все же в народе произошли.
А во-вторых, мешает масса подселянтов из соседней Новгородской, Псковской, Ленинградских областей.
Чтой-то они домой из вражеской Риги не рвутся, в родные деревни и колхозу.
stepashka 22 августа 2018 | 17:34
arye_11: Ты про про нквдшных комиссаров забыл упомянуть. Высший состав НКВД - 10% латыши, 10% поляки, 40% догадайся с трех раз КТО
sedoievgeniy 22 августа 2018 | 17:46
stepashka: Всероссийская Чрезвычайная Комиссия ВЧК, Дзержинский — председатель, полуполяк-полуеврей; Петерс — заместитель, латыш; Шкловский, еврей; Зейстин, еврей; Размирович, еврей; Крон-берг, еврей; Хайкина, еврейка; Карлсон, латыш; Шауман, латыш; Леонто-вич, еврей; Ривкин, еврей; Антонов, русский; Делафарб, еврей; Циткин, еврей; Розкирович, еврей; Г. Свердлов, еврей; Бизенский,еврей; Блюмкин, еврей; Александрович, еврей; Модель, еврей; Рутенберг, еврей; Пинес, еврей; Сакс, еврей; Я. Гольдин, еврей; Гальперштейн, еврей; Книгиссен, еврей; Латеис, латыш (а не еврей ли — Лацис?); Дайбол, латыш; Сайсун, армянин; Дейкенен, латыш; Либерт, еврей; Фогель, немец; Закис, латыш; Шилькен-кус, еврей; Янсон, латыш; Хейфис, еврей. Итого — 36 человек, из них: 1 немец, 1 армянин, 1 русский, 8 латышей и 24 еврея и 1 полуеврей.
Вот такой получался «интернационал».
andreyoo 22 августа 2018 | 16:45
arye_11: И создали в Риге завод ВЭФ.
А в Финляндии, где Советский Союз никому не помогал, создали фирму "Нокия".
--- А в Риге после ухода Советского союза ликвидировали завод ВЭФ. А Нокию так и не создали.
Может не всегда дело в Советском союзе?
osj99 22 августа 2018 | 17:11
andreyoo: вы этими словами разрываете прибалтам мозг. Хотя в целом запросы на компенсации - вполне в духе времени. Суть этого духа - права меньшинств нуждаются во все возрастающих охране и привелегиях. Например, недостаточно просто не преследовать геев. Надо дать им право демонстрировать свою особость вам в нос. Желательно, принести её на вашу кухню. Потому что они - меньшинство, а значит их права важнее всяких прочих. Это просто как пример, ничего личного.
Тоже и с малыми народами. Им недостаточно сегодняшнего равноправия. Большие народы должны ответить за все обиды, которые нанесли малым. Должны каяться и платить. Представляю, как маленькая индия выкатит такой же счет огромной британии за годы оккупации. Сенегал потребует от штатов возместить за похищенных у них и вывезенных с их территории рабов. Все будут дружно шельмовать проклятый колониализм, который принес одни лишь страдания малым народам. Которые - не будь его - сейчас бы летали в ракетах на марс и сочиняли нового тангейзера. И не копали тупо картошку на полях.
Маленькие народы и маленькие страны всегда присасывались пьявками к большим с целью не оказаться на обочине мира. Но сегодня они вдруг поняли, что им должны денег за их малость
piligrim46 22 августа 2018 | 17:55
arye_11: Фины пользуются до сих пор, системой каналов, которые были построены Российской Империей. А Шведы(из под чьей руки ушли фины),использовали население как хотели.так что сначала стоит хорошенько подумать ,что писать.
alexsokol777 22 августа 2018 | 16:39
Недостраны Балтии впервые возникли благодаря советской оккупации.
Это с латышских стрелков ещё спромить нужно за октябрьский переворот 1917 года
ostapbey 22 августа 2018 | 16:44
alexsokol777: не только перевернули русский народ эти стрелки..Но и вывернули наизнанку. Как матку. Даже..
sagen 22 августа 2018 | 16:53
alexsokol777: Не хотите платить за свои преступления, оплатите им их успехи. Это ведь благодаря им к власти пришел Сталин, вы запустили Гагарина и украли атомную бомбу, стали великими, которых все боялись. Заплатите им их долю. Вообще подход у вас интересный - как "дидываивали", так это ваша гордость, а как "деды убивали" - так мы не при делах. Вовка любит из этой заплесневевшей булки себе выковыривать изюмки.
alexsokol777 22 августа 2018 | 17:06
sagen:
Преступления коммунистов - это создание недостран Балтии в 1919м году и прочих Украин, Грузий.
Какая на оккупация????
За создание их сран платить нужно?
Какую на долю????
brezhneput 22 августа 2018 | 17:16
sagen: никто ядерную бомбу не крал. Вы вообще как это себе представляете?))
Если уж по чесноку, то США и СССР украли данные создания ядерной бомбы и ядерного реактора у нацистской Германии, которая впервые провела опыт по запуску ядерного реактора, но не успешный, т.к. не было тяжёлой воды (в феврале), а в декабре этого же года США испытали свой ядерный реактор.
Так что, ядерные реакторы, ядерное оружие, ракеты, реактивные истребители и многое другое - заслуга не США, не СССР, а нацистской Германии.
Ну, это я так, для справки...
sedoievgeniy 22 августа 2018 | 17:58
sagen: А слабо историю пораньше посмотреть, при царе Россия то же плохая была
master_superanalitik 22 августа 2018 | 16:53
Территории Латвии и Эстонии были в свое время выкуплены русскими у шведов. А потому латыши и эстонцы должны России по гроб жизни. И когда настанет момент возвращения этих территорий в родную гавань, то латыши и эстонцы должны будут отработать за все пакости против России на стройках Сибири и Дальнего Востока бесплатно.
midnightblues 22 августа 2018 | 17:03
master_superanalitik: А Московия даже не была выкуплена у гуннов
Поэт ому совок должен платить!!
brezhneput 22 августа 2018 | 17:18
midnightblues: тогда Великобритания и США должны всему миру, а весь мир должен Великой Укропии, которая выкопала Черное море))
tv_victim 22 августа 2018 | 16:36
А фот ф Припаллтикке такк ни щиттаютт, ибо на каккие шишши шитть, если Еффроссаюс ушше нне плллатттиттт пачтти ничеффо! А раппоттатть ссаммимм ушше неккому, фсе вф Еффроссоюсс уеххалли унитассы чисститтть....
ukr_777 22 августа 2018 | 16:43
tv_victim: именно по этому поводу у них проезд бесплатный в общественном транспорте. Тошните дальше
andreyoo 22 августа 2018 | 16:59
ukr_777: А вы не интересовались размером НДФЛ в той же Латвии? Если интересовались, не хотите ли упомянуть? Не? Ну тогда я
НДФЛ - 23%. (В России 13%).
И еще в Латвии из зарплаты работников удерживают 10,5% в соцстрах плюс к 23,5% удерживаемым с работодателя. В России только ок. 30% с работодателя.
Вот вам и бесплатный автобус.
И кстати, это для справки тем, кто любит средние з/п сравнивать. Они же сравнивают грязные.
Ну и ЖКХ ...
ostapbey 22 августа 2018 | 16:42
Не признали аннексию?
Так до последних семнадцати мгновений своей жизни предыдущий аннексатор не признавал выбор австрийского народа.
С чем и был успешно замочен.
В ваттерклозетте..
Даже..
pavelmistery 22 августа 2018 | 16:45
"Он напомнил о том, что Советский Союз внес свой вклад в развитие экономики Прибалтийских стран. "
И что? Это оправдывает оккупацию чужой страны? )
ostapbey 22 августа 2018 | 16:48
pavelmistery: тем более что содержать оккупированное это привилегия оккупантов.
Даже..
midnightblues 22 августа 2018 | 17:07
ostapbey: Так отпрыски быдлокомиссаров больше всего боятся реальной Истории
И даже не поляков с эстнцами
Они боятся русских-которые могут начать люстрацию и реституцию
Вот что больше всего их вводит в истерику
brezhneput 22 августа 2018 | 17:20
pavelmistery: Правильно, после освобождения Латвии и Эстонии Советскими войсками от нацисткой Германии, надо было бросить латышей и эстонцев подыхать. Как раз сейчас была бы их экономика на уровне нынешней Монголии.
andreyoo 22 августа 2018 | 16:48
Сегодня министры юстиции Эстонии и Латвии объявили о планах добиваться от России возмещения ущерба за советскую оккупацию.
--- В последние почти 30 лет те или иные политики в данных странах периодически объявляют о планах. Тут не то что Россия не должна особо слушать сие. Даже в самих указанных странах никто особо не слушает про эти страны.
zolingen 22 августа 2018 | 16:48
Да какая разница, что оно считает? Есть международный суд и имущество, которое можно арестовать, в случае игнорирования решения.
andreyoo 22 августа 2018 | 17:31
zolingen: Есть международный суд и имущество, которое можно арестовать, в случае игнорирования решения.
--- Уууу... думаю тогда России будет дешевле снова оккупировать Латвию.
sedoi63 22 августа 2018 | 16:54
Россия является правопреемницей бывшего СССР? Так что претензии вполне обоснованы.
brezhneput 22 августа 2018 | 17:22
sedoi63: Так ведь Латвия и Эстония стало быть часть СССР. Но что-то мне кажется, что Латвия и Эстония входит сейчас в Евросоюз. Хм... Что-то тут не то)))
yakutt86 22 августа 2018 | 17:00
Какая черная неблагодарность. Как говорил товарищ П " Замучаются пыль глотать"
timwlad86 22 августа 2018 | 17:03
Российское руководство считает некорректным вопрос о возмещении ущерба Латвии и Эстонии за годы советской власти
В Кремле не согласны и с термином «советская оккупация», сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что Советский Союз внес свой вклад в развитие экономики Прибалтийских стран.
Сегодня министры юстиции Эстонии и Латвии объявили о планах добиваться от России возмещения ущерба за советскую оккупацию.
---------------
Господа в Восточной Европы ,денег нет у запада платить за лояльность.
Теперь вашу лояльность западу придётся доказывать своей кровью.
В доказательство тому служит перепалка американцев с украинцами кто кому, что должен.
Запад всегда требуют лояльность хорошо выдрессированных собак и соответствующей покорности собак своему хозяину.Господин Барак Обама об этом не раз говорил,о покорности слабаков более сильным.
Так, что господа в Восточной Европе,ну теперь вас потащут на голгофу чтобы вы доказывали свою искрению лояльность и преданность западным хозяевам.
Так, что один чёрт вам подыхать господа восточноевропейская и потому надобно помнить о десяти заповедей и икономии в православии ,где говорится о том,что самоубийство это относится к категории смертельного греха,то есть это не возможно исправить.
ostapbey 22 августа 2018 | 17:44
timwlad86: невозможно исправить??
Так ты же сам и утверждаешь , что
........"..Запад всегда требуют лояльность хорошо выдрессированных собак и соответствующей покорности собак своему хозяину. ""
И как тебе на западе служится? С кем тебе дружится, мой говорливый "дружок"??
Даже??
andy66 22 августа 2018 | 17:08
угу, захватывать страны - корректно, а задавать вопросы про это - некорректно. И Геббельс тоже так считал )))