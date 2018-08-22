Россия должна реагировать на появление у ее границ элементов американской ПРО, заявил Владимир Путин

Россия должна реагировать на появление у ее границ элементов американской ПРО, которые могут использоваться и для пусков ракет средней дальности, заявил Владимир Путин.

Россия не выдвигает воинский контингент за свои границы к странам НАТО, сказал президент. По словам президента, это инфраструктура альянса движется к границам нашей страны. Как результат, полагает Путин, Москве следует усилить собственную инфраструктуру. В частности, следует отреагировать на появление у российских границ американской ПРО.