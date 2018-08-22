Спецназ берлинской полиции арестовал гражданина РФ по подозрению в подготовке терактов на территории Франции и ФРГ
Спецназ берлинской полиции арестовал сегодня российского гражданина по подозрению в подготовке терактов на территории Франции и ФРГ.
Фамилия задержанного не раскрывается, его имя – Магомед-Али, возраст – 31 год. Российскому гражданину вменяется в вину «угроза германскому государству и подготовка преступления с помощью взрывчатого вещества». Сотрудники полиции также обыскали квартиру подозреваемого в Берлине.
Генпрокурор ФРГ сообщает, что меры были приняты в связи с новыми сведениями, которые стали известны при расследовании дела сообщника Магомеда-Али – Клемента Б., задержанного 18 апреля 2017 года в Марселе. Этот подозреваемый также подтвердил подготовку теракта на территории Франции. В квартире Клемента Б. было найдено оружие и три килограмма вещества, используемого для изготовления взрывчатки. В ходе анализа видеоматериала следователи пришли к выводу, что сообщники планировали покушение на одного из кандидатов в президенты Франции во время предвыборной кампании.
Федеральная прокуратура ФРГ предполагает, что целью подозреваемых было уничтожение «большого количества людей в пока не известном общественном месте в Германии». Как сообщают немецкие СМИ, теракт удалось предотвратить в последний момент.
Кроме того, полиция конфисковала у Клемента Б. флаги запрещенной в России организации ДАИШ. В связи с этим генеральный прокурор ФРГ исходит из исламистской подоплеки готовившихся терактов.
Комментарии4
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nikruchev 22 августа 2018 | 16:14
Хакеры не помогают, решили на выборы по-другому влиять.
perestarok 22 августа 2018 | 16:18
"16:00 Спецназ берлинской полиции арестовал гражданина РФ по подозрению в подготовке терактов на территории Франции и ФРГ
Фамилия задержанного не раскрывается, его имя – Магомед-Али, возраст – 31 год…"
Типичный русский.
glotov 22 августа 2018 | 16:21
Пижоны какие-то. Флаги в квартире хранили.
ed10075 22 августа 2018 | 16:23
Гражданин России по имени Магомед-Али, намеревался устроить теракт в Германии!
Паноптикум сегодняшней действительности...