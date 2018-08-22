Спецназ берлинской полиции арестовал гражданина РФ по подозрению в подготовке терактов на территории Франции и ФРГ

Спецназ берлинской полиции арестовал сегодня российского гражданина по подозрению в подготовке терактов на территории Франции и ФРГ.

Фамилия задержанного не раскрывается, его имя – Магомед-Али, возраст – 31 год. Российскому гражданину вменяется в вину «угроза германскому государству и подготовка преступления с помощью взрывчатого вещества». Сотрудники полиции также обыскали квартиру подозреваемого в Берлине.

Генпрокурор ФРГ сообщает, что меры были приняты в связи с новыми сведениями, которые стали известны при расследовании дела сообщника Магомеда-Али – Клемента Б., задержанного 18 апреля 2017 года в Марселе. Этот подозреваемый также подтвердил подготовку теракта на территории Франции. В квартире Клемента Б. было найдено оружие и три килограмма вещества, используемого для изготовления взрывчатки. В ходе анализа видеоматериала следователи пришли к выводу, что сообщники планировали покушение на одного из кандидатов в президенты Франции во время предвыборной кампании.

Федеральная прокуратура ФРГ предполагает, что целью подозреваемых было уничтожение «большого количества людей в пока не известном общественном месте в Германии». Как сообщают немецкие СМИ, теракт удалось предотвратить в последний момент.

Кроме того, полиция конфисковала у Клемента Б. флаги запрещенной в России организации ДАИШ. В связи с этим генеральный прокурор ФРГ исходит из исламистской подоплеки готовившихся терактов.