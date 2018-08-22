СПЧ предлагает внести поправки в уголовный кодекс по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих

В том числе интернет-пользователей призывают не наказывать за лайки и репосты в соцсетях.

Речь прежде всего идёт о вызывающей массу критики и нареканий статье 282. Её первую часть в Совете по правам человека при президенте призывают отменить. Там говорится о возбуждении ненависти или унижении достоинства, в том числе в интернете, по признаку пола, расы, национальности, языка, а также отношения к религии или социальной группе. Это в СПЧ предлагают сделать административным, а не уголовным правонарушением. Формулировку про социальную группу в совете предлагают вообще исключить. Поскольку она по мнению авторов рекомендаций очень расплывчата. И порождает дальше цитирую проект документа, подписанный главой СПЧ Михаилом Федотовым «такие спорные социальные группы как атомщики, ватники, депутаты Госдумы». Уголовное наказание по статье 282 в совете призывают оставить только за насильственные экстремистские действия. А не лайки или репосты в интернете.

В СПЧ также предлагают убрать из УК статью об оскорблении чувств верующих. Отмечая правовую неопределённость терминов религиозные взгляды и верующие. Совет также предложил отменить административное наказание за демонстрацию нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды. Предложения СПЧ направят в Генпрокуратуру.

На прошлой неделю отмену уголовного наказания за действия в соцсетях поддержали Минкомсвязи, омбудсмен Москалькова и даже РПЦ.