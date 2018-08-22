Латвия и Эстония намерены взыскать с России компенсацию за «советскую оккупацию»
Кремль не считает возможным вести речь о каких-либо выплатах.
Министры юстиции Эстонии и Латвии изучают возможность потребовать с России, как с преемника СССР, возмещения ущерба, нанесенного в период «советской оккупации». Об этом говориться в заявлении, опубликованном после встречи представителей двух стран в Риге. К решению этого вопроса, в том числе, может быть привлечена ООН.
Кремль в свою очередь не согласен с термином «оккупация» в том, что касается нахождения стран Прибалтики в составе СССР – об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он призвал не забывать и о том вкладе, который был внесен в развитие этих государств во времена Советского Союза.
В странах Балтии уже пробовали подсчитать урон, нанесенный экономике в этот период. Так специально созданная комиссия в Латвии озвучила цифру в 185 миллиардов евро. При этом демографические потери и ущерб окружающей среде оценили еще в несколько десятков миллиардов.
Три года назад Литва, Латвия и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиться компенсации от России.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
glotov 22 августа 2018 | 16:03
От мертвого осла уши.
kryimzdick 22 августа 2018 | 16:10
glotov: с точки зрения мирового сообщества это была оккупация. Как сейчас оккупирован Крым. И судя по тому, что творится в Крыму с 14 года, ущерб от оккупации совками обычно огромный.
glotov 22 августа 2018 | 16:17
kryimzdick: Совковым Крым был до 91 г. Совковая Украина еще хоть как-то Крым поддерживала с помощью союзного центра, а постсовковая на него рукой махнула, итог известен.
kryimzdick 22 августа 2018 | 16:18
glotov: какого хера тебе известно, чмошник?
gordy 22 августа 2018 | 16:22
Честным трудом заработать себе на жизнь они не могут?
drgonish 22 августа 2018 | 16:25
kryimzdick:
{с точки зрения мирового сообщества это была оккупация]
Это потому, что в 1939 году Латвия подписала договор о взаимопомощи с СССР и там были построены военные базы? Дык тогда Латвия и сейчас оккупирована США. Счетик американцам попозже пришлют? :))
Интересно другое: ты вообще понимаешь смысл слова "оккупация"?
liquidsky__ 22 августа 2018 | 16:03
Да пусть хоть триллиарды насчитают, кого они волнуют )
kryimzdick 22 августа 2018 | 16:10
liquidsky__: как-то вы неуверенно тявкаете
drgonish 22 августа 2018 | 16:18
kryimzdick: А вы уверенно тявкаете?
kryimzdick 22 августа 2018 | 16:25
drgonish: а вы? из той же бригады гомосексуалистов?
tv_victim 22 августа 2018 | 16:08
Сааафсемм ушше с умма сашлли этти люпителли халляффы!
komiccap_nkvd 22 августа 2018 | 16:15
логики нет. они должны требовать компенсацию от ЕС, которая разрушила их экономику и снова превратила Прибалтику в аграрные страны
kottigr1 22 августа 2018 | 16:23
komiccap_nkvd: При одинаковых расходах на содержание жилья и ЖКХ..
Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 676 евро.
Средняя заработная плата россиян упала ниже 424 евро в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае.
В РФ минимальная зарплата составляет 11 163 рублей, что в евро где-то около - 144 евро. В Латвии - это 370 евро.
370 евро и 144 евро - огромная разница. В Латвии люди богаче россиян в три раза !
Раньше запутинцы кивали на помощь ЕС якобы за счет которой существовала Латвия, но в общем бюджете Латвии дотации из Брюсселя давным давно занимают исчезающе малую цифру.. Латвия давно научилась жить на свои..
Бюджет Латвии на 2017 год. В 2017 году доходы консолидированного госбюджета запланированы на уровне 8,066 млрд евро, расходы — 8,367 млрд евро. Если учесть, что Латвия сама платит взносы в бюджет ЕС, причем весьма не слабые.. Получается, что Латвия прекрасно справится и без помощи ЕС.
Как Путину удалось в Великой и сырьевой РФ сделать так, что россияне являются нищими даже в сравнении с жителями Латвии у которой нет нефти, газа, алмазов.. !?
Почему про все невиданные успехи и Величие путинской России можно услышать только лишь в "патриотических" анекдотах и невозможно посмотреть на них в реальности ?
tv_victim 22 августа 2018 | 16:28
kottigr1: Ты эту агитку в туалете повесь и читай во время запоров от бессильной злобы! А потом зайди в Интернет не для того, чтобы нагадить в очередной раз, а с целью узнать реальное положение дел!
drgonish 22 августа 2018 | 16:16
Латышские легионы СС вытворяли такое, чего даже чурались делать сами немцы. Русские деревни десятками уничтожали. А ведь они так и не ответили за свои преступления. Попытался СССР окультурить эти дикие земли - пустое - в Риге сегодня чествуют ветеранов этой самой садистской эсэсовской части. И еще требовать что-то смеют...
kottigr1 22 августа 2018 | 16:26
drgonish: СС далеко до звериной жестокости чекистов.. За всю историю существования России, никто не смог уничтожить её жителей больше, чем их уничтожили ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ..
lager23 22 августа 2018 | 16:24
Так специально созданная комиссия в Латвии озвучила цифру в 185 миллиардов евро. При этом демографические потери и ущерб окружающей среде оценили еще в несколько десятков миллиардов.
////////////
Они по своему правы.... но, я больше думаю в какой замечательной и богатой стране мы могли бы жить, если бы не было Ленина, ведь учёные подсчитали, что человеческие потери от "социального эксперимента" большевиков составили 360 млн человек!!!!!!!!
А, РФ все никак не может дать должную оценку коммунистическому безумию 20 века!
kryimzdick 22 августа 2018 | 16:26
lager23: много народу не факт, что хорошо. Плохо, что выбили коммуняки лучших.