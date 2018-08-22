Латвия и Эстония намерены взыскать с России компенсацию за «советскую оккупацию»

Кремль не считает возможным вести речь о каких-либо выплатах.

Министры юстиции Эстонии и Латвии изучают возможность потребовать с России, как с преемника СССР, возмещения ущерба, нанесенного в период «советской оккупации». Об этом говориться в заявлении, опубликованном после встречи представителей двух стран в Риге. К решению этого вопроса, в том числе, может быть привлечена ООН.

Кремль в свою очередь не согласен с термином «оккупация» в том, что касается нахождения стран Прибалтики в составе СССР – об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он призвал не забывать и о том вкладе, который был внесен в развитие этих государств во времена Советского Союза.

В странах Балтии уже пробовали подсчитать урон, нанесенный экономике в этот период. Так специально созданная комиссия в Латвии озвучила цифру в 185 миллиардов евро. При этом демографические потери и ущерб окружающей среде оценили еще в несколько десятков миллиардов.

Три года назад Литва, Латвия и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиться компенсации от России.