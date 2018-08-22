Два «Тайфуна» британских ВВС вылетали для сопровождения двух истребителей Су-30 РФ над акваторией Черного моря

Два истребителя «Тайфун» британских ВВС вылетали с румынской авиабазы для сопровождения двух российских многоцелевых истребителей Су-30 над акваторией Черного моря, — сообщает газета Daily Express, ссылаясь на сообщения британских военно-воздушных сил. Военные утверждают, что самолеты были обнаружены на радаре, но визуального контакта с ним не было.

На прошлой неделе «Тайфуны» поднимались для сопровождения шести российских бомбардировщиков Су-24.