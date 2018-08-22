Два «Тайфуна» британских ВВС вылетали для сопровождения двух истребителей Су-30 РФ над акваторией Черного моря
Два истребителя «Тайфун» британских ВВС вылетали с румынской авиабазы для сопровождения двух российских многоцелевых истребителей Су-30 над акваторией Черного моря, — сообщает газета Daily Express, ссылаясь на сообщения британских военно-воздушных сил. Военные утверждают, что самолеты были обнаружены на радаре, но визуального контакта с ним не было.
На прошлой неделе «Тайфуны» поднимались для сопровождения шести российских бомбардировщиков Су-24.
Комментарии9
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glotov 22 августа 2018 | 15:38
Пускай сопровождают , но только в рамках дозволенного.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 15:56
И обгаженные памперсы мелкобританских перепуганных "пелотоф" салютом разлетались над акваторией нашего Черного моря, типо как тепловые ловушки! Смотрите видео в ютубе. ;-))D )))))))))))
dorin1987 22 августа 2018 | 16:02
_: /но только в рамках дозволенного./ - Тут уже нужно смотреть, что позволят трусливым военным РФ пиндосы.
vezdehod 22 августа 2018 | 16:21
glotov:
Пускай сопровождают , но только в рамках дозволенного.
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Пускай летают, но - с Курса не сбиваются.
liquidsky__ 22 августа 2018 | 15:43
Ядерный грибок стоит, качается,
Упираясь прямо в небосвод...
И Тайфуны плавятся,
На хрена ж их выпустил завод. ))
dwon 22 августа 2018 | 15:43
Британские? Над черным морем? Они что там забыли?
oldpartizan 22 августа 2018 | 15:57
dwon: готовятся к параду в честь 150-летия взятия севастополя
vezdehod 22 августа 2018 | 16:24
dwon:
Британские? Над черным морем? Они что там забыли?
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Стреляли...
к/ф. "Белое солнце пустыни".
andreyoo 22 августа 2018 | 16:14
самолеты были обнаружены на радаре, но визуального контакта с ним не было.
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Вот так летели Су и не знали, что их перехватывают