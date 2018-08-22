Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме «Упрун» в Челябинской области, после чего загорелся
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме «Упрун» в Челябинской области, после чего загорелся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
В военном ведомстве рассказали, что экипаж не пострадал, а летчики смогли самостоятельно покинуть вертолет. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.
Комментарии2
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glotze7 22 августа 2018 | 16:07
А какого года машина то? Может он своей смертью умер, от старости?
vilingrad 22 августа 2018 | 16:27
Летчик боролся, метался, совершил посадку, после чего обосрался...