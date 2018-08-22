Совет по правам человека просит ФСИН разрешить госпитализацию главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна
Совет по правам человека просит Федеральную службу исполнения наказаний разрешить госпитализацию главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Сегодня Шестуна в СИЗО Лефортово посетил председатель СПЧ Михаил Федотов.
Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий.
Комментарии1
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tanyaya 22 августа 2018 | 16:16
Надеюсь, просит на коленях и без штанов? Ведь именно так принято в РФ подавать нижайшую просьбу.
Этот якобы совет по якобы правам якобы человека давно превратился в откормленную ручную тихую шавочку при Кремле.