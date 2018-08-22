Все имущество полковника Захарченко обращено в доход государства
Все имущество бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко и его близких, «конфискованное» по иску Генеральной прокуратуры РФ, обращено в доход государства.
«В настоящее время исполнительное производство завершено. Все имущество обращено в доход государства», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Комментарии12
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danko1 22 августа 2018 | 15:40
Если Россия- это Путин, по утверждению Володина, то деньги переданы в путинский общак для покупки виолончелей?
vincenttt 22 августа 2018 | 15:43
Вот и славно!..Значит теперь поднимать пенсионный возраст не нужно!
ed10075 22 августа 2018 | 15:43
Увы, но сегодня "передано государству" совсем не значит, что передано народу.
tv_victim 22 августа 2018 | 15:49
Даже наоборот. Гарантированно ни крохи не перепадет! Не для того бабки сначала прятали, потом делили а затем перепрятали!
plidurok Андрей Филимонов 22 августа 2018 | 16:14
ed10075: danko1: "Государство - частная собственность бюрократа" (Карл Маркс)
edyatel 22 августа 2018 | 16:15
ed10075: Лишь бы не осталось в семье вора, а то сначала собирались обойтись без конфискации, мол семья здесь не при чем.
А в это трудно поверить.
netlg 22 августа 2018 | 15:51
...кто ж этим "доходом госудаства" будет))
edyatel 22 августа 2018 | 16:21
netlg: Когда-то в доход государства значило, что деньги пойдут на бесплатное образование, на бесплатные квартиры, на детские учреждения, на спортивные и иные кружки,
а сейчас конечно в карманы буржуев, на неадекватные зарплаты журналистов типа Гусева,
артистов, типа Петросяна, и футболистов
koltak76_ 22 августа 2018 | 15:58
А как же общак честных офицеров?
Нажитое непосильным трудом накрылось медным тазом?
evgeny_biolog 22 августа 2018 | 16:03
"Все имущество полковника Захарченко обращено в доход государства"
А когда за старыми рубашками, пиджаками и подштанниками можно будет подойти, прицениться?
sauh 22 августа 2018 | 16:08
Воры
украли
у вора...
perestarok 22 августа 2018 | 16:30
"Все имущество полковника Захарченко обращено в доход государства"
А полторы тонны денег?