"Все имущество полковника Захарченко обращено в доход государства"

Все имущество бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко и его близких, «конфискованное» по иску Генеральной прокуратуры РФ, обращено в доход государства.

«В настоящее время исполнительное производство завершено. Все имущество обращено в доход государства», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Захарченко Александр Горбатенко.