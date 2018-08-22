Курс европейской валюты на торгах в Москве достигал сегодня 79 рублей

Это более чем на рубль выше отметки, зафиксированной на закрытии предыдущей сессии. Доллар сегодня тоже дорожал, но не так сильно. Сейчас он торгуется на уровне 68 рублей. Биржевые аналитики связывают снижение курса российской валюты, в первую очередь, с ожиданием новых американских санкций.

Ранее президент Трамп объявил, что ограничительные меры из-за дела Скрипалей будут введены 22 августа.