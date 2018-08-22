Курс европейской валюты на торгах в Москве достигал сегодня 79 рублей
Это более чем на рубль выше отметки, зафиксированной на закрытии предыдущей сессии. Доллар сегодня тоже дорожал, но не так сильно. Сейчас он торгуется на уровне 68 рублей. Биржевые аналитики связывают снижение курса российской валюты, в первую очередь, с ожиданием новых американских санкций.
Ранее президент Трамп объявил, что ограничительные меры из-за дела Скрипалей будут введены 22 августа.
Комментарии21
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student_ru_ru 22 августа 2018 | 15:42
В происходящем виноваты не только враги, но и паникёры. Скажем твёрдое "Нет!" этим трусливым шкурам! И тогда не только курс повысится, но и враг испугается. А он нас боится - стоит нам только отказаться от доллара, как уже мировая паника накроет доллар и похоронит его вместе с проклятыми империалистами.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 15:49
Отлично для национальной экономики!
Тупым не понятно почему? Ну, тупые - тупые и есть... ))))
student_ru_ru 22 августа 2018 | 15:59
blinorozhiy_chmo: Вы сейчас ступили трижды. Во-первых, в слове "экономика" - её практически нет, во-вторых, в слове "национальная" - то, что есть, давно интернациональное. Ну и тупость свою выставили напоказ - три.)
glotze7 22 августа 2018 | 16:15
student_ru_ru: А свинорогим ща на Руси счастье. Тк чем хамовитее и глупее, тем крепче вера в вялый конец воблоглазого.
vilingrad 22 августа 2018 | 16:24
blinorozhiy_chmo: student_ru_ru: nata_roo: Скажите- а ввод сувенирного... эээ, суверенного... то есть деревянного боливара.... ммм, рубля- спасет отца нации?
bmrt 22 августа 2018 | 15:55
student_ru_ru: с беспощадной пролетарской ненавистью перейдём на монгольский тугрик, венесуэльский боливар, афгани, а то и на ангольскую кванзу. Прелесть, дундук и есть дундук.
student_ru_ru 22 августа 2018 | 16:02
bmrt: Зачем - у нас есть золото.
u237 22 августа 2018 | 16:06
student_ru_ru: у Вас вряд ли оно есть. да и живете вы по одной доверенности.
student_ru_ru 22 августа 2018 | 16:09
u237: Как это нет? Лично я в 2008-м даже спекульнул им.
vezdehod 22 августа 2018 | 16:14
student_ru_ru:
Зачем - у нас есть золото.
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Не у НАС, а у НИХ - вы холопы и получите то, что останется с их золотого стола.
kryimzdick 22 августа 2018 | 16:15
student_ru_ru: у тебя есть золото?
student_ru_ru 22 августа 2018 | 16:27
kryimzdick: Одно время можно было заводить т.н. "обезличенные металлические счета." Наверное, можно и сейчас. Разумеется, не в слитках.)
kryimzdick 22 августа 2018 | 16:30
student_ru_ru: ага, только гикнутся эти счета вместе с банком.
glotze7 22 августа 2018 | 16:18
student_ru_ru: Боюсь, не у вас. А у тех у кого есть - для них реклама вон большими буквами - Гражданство Румынии и островов Тумба-Юмба. С детьми до 30 лет :), поди ссут в постель до сих пор.
navsegda 22 августа 2018 | 16:01
student_ru_ru: От компьютера и мобильника тоже откажешься ? Все твои предметы ежедневного пользования импортные , включая одежду , импорт закупается за валюту , те самые доллары , откажешься от доллара останешься голый , босый и без компа с мобилой
student_ru_ru 22 августа 2018 | 16:04
navsegda: С чего это вы взяли? Давно всё отечественное, и всегда им было. А они у нас крадут технологии.
navsegda 22 августа 2018 | 16:20
student_ru_ru: Ничего отечественного у тебя нет , твой комп , твой телевизор и даже твой утюг импортные и штаны на тебе либо турецкие либо китайские
nata_roo 22 августа 2018 | 15:58
Рубль по отношению к баксу слабеет на 0,5 рубля в сутки. Это 0,7% в сутки, или 90% к новому году, или 120-130 рублей за бакс на 1 января 19-го года. Хомячкам приходится этого "не замечать", иначе, выходит, восстанут против самого Алеши и его сектантов, которые проблему совершенно "не замечают", успокаивая хомячков: подумаешь, рубль немного ослаб, зато плавно! (Алексашенко) Правда же есть разница, 130 рублей за бакс к концу года, но плавно (по пол рубля в день), или сразу обрушение в два раза, как в 14-м? Болванчики-хомячки согласно кивают головами... Занавес...
nata_roo 22 августа 2018 | 16:00
Да, чуть не забыла: 2018! Навальный! ТАК победим!
vezdehod 22 августа 2018 | 16:18
nata_roo:
Да, чуть не забыла: 2018! Навальный! ТАК победим!
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Дура...А при чём здесь Навальный и Так победим? У тебя что "Критические дни"?
nata_roo 22 августа 2018 | 16:28
vezdehod: Так его же сектанты "не замечают", что у нас на носу кризис 14-го года, и хомячкам не велят... Хомячкам, понятное дело, нравится такое их шельмование Алешей и его экономистами. И мне тоже нравится. Поэтому мы вместе с Вами славим Навального!