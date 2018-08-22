Компании, которые подпали под санкции, могут быть выведены на специальную биржу
Компании, которые подпали под санкции, могут быть выведены на специальную биржу. Во всяком случае, Минфин изучает такую возможность. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, — передает агентство ТАСС.
Комментарии22
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gordy 22 августа 2018 | 15:34
"Компании, которые подпали под санкции, могут быть выведены на специальную биржу"
... для прокажённых?
tv_victim 22 августа 2018 | 15:47
gordy: Паразитарий. Им из бюджета будут отсыпать....
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 15:51
Всё элементарно.
Во поэтому мы и кладем на санкции любых пендосов и их подпендосников - с прибором!
navsegda 22 августа 2018 | 15:58
blinorozhiy_chmo: Мы ? Какое ты , сявка безродная , имеешь отношение к этим компаниям )
vilingrad 22 августа 2018 | 16:19
blinorozhiy_chmo: кладем на санкции любых пендосов и их подпендосников - с прибором!"
Если совсем прибор упадет- введем суверенную деревянную рупию!
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 15:51
Всё элементарно.
Во поэтому мы и кладем на санкции любых пендосов и их подпендосников - с прибором!
vezdehod 22 августа 2018 | 16:08
Да хоть в специальный "Загон" - россиянам от этого легче не будет.
student_ru_ru 22 августа 2018 | 15:36
Тогда можно ещё и хозяев этих компаний можно отдельно поселить на каком-нибудь специальном дальневосточном гектаре, чтоб они там показали на собственном примере, как можно в условиях изоляции догнать, а потом и перегнать Америку.
fikus74 22 августа 2018 | 15:44
лепрозорий для озерных
tks 22 августа 2018 | 16:16
fikus74: Серпентарий для путорасов!
goshan31 22 августа 2018 | 15:46
Так постепенно моя страна,Россия, превратилась в " особую зону с особым укладом жизни"...
liquidsky__ 22 августа 2018 | 15:58
Вывести их в токенах на любую криптобиржу как нефиг делать. А можно раскидать долями по нескольким.
severnaj 22 августа 2018 | 16:08
liquidsky__: liquidsky__: iquidsky__: Молчи, за умного сойдешь.
glotze7 22 августа 2018 | 16:09
liquidsky__: Ага, давай. Там ща бум просто :) Еще пару-тройку лузеров никто не заметит.
liquidsky__ 22 августа 2018 | 16:20
glotze7: severnaj: О, нубьё полезло ) Тоже биток по 20к брали, лошары? Люблю я таких лузеров )
vilingrad 22 августа 2018 | 16:21
liquidsky__: криптобиржу как нефиг делать."
Делов- на пять минут. В запасе еще ввод суверенного боливара... в смысле деревянной рупии... в общем, нефтяного рубля. Нефиг больше делать!
severnaj 22 августа 2018 | 16:06
И....дальше что?
vezdehod 22 августа 2018 | 16:11
severnaj:
А...Дальше - яйца не пускают.
mathmovesu 22 августа 2018 | 16:12
расеяны, я без очков не вижу как там написано: могут быть выведены на специальную биржу или на специальную шконку?
tks 22 августа 2018 | 16:14
Куда-куда? На спец. баржу??
И пральна - утопить их нахрен, так, чтобы наверняка и до конца!
opiatnovyi63 22 августа 2018 | 16:26
Вскоре все компании из РФ , включая банки и те же биржи ,окажутся под санкциями и что с ними делать? Кормить их из ложечки?
ed10075 22 августа 2018 | 16:28
Специальная биржа - это что? В смысле опять грабить будут? Поднимать пенсионный возраст до 105 лет?