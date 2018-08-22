Рубль сегодня днем усилил падение на Московской бирже
Курс доллара превысил отметку 68 рублей, а евро – 79 рублей. Эксперты связывают это с ожидающимся введением новых санкций в отношении России, а также продолжающимся ростом единой европейской валюты по отношению к доллару.
Комментарии9
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tv_victim 22 августа 2018 | 15:07
Скоро, думаю, это перейдет из разряда новостей
vlabumur 22 августа 2018 | 15:16
Вагончик жизни
Покатился под уклончик.*С)
kottigr1 22 августа 2018 | 15:26
vlabumur: Это Победа !.. Экономика проклятого Запада неминуема будет завалена лавиной растущего рубля.. !
Ура Путину !
Слава КПСС !
tks 22 августа 2018 | 15:37
vlabumur:
"Возвращаюсь я домой, в стороны не глядя,
Вдруг встает передо мной двухметровый дядя,
- А ну, говорит, показывай, где твой миллиончик,
А я ему - газовый баллончик,
А я ему - газовый баллончик.
Газовый, газовый, газовый баллончик,
Зоинька, мой пончик, цел наш миллиончик.
Газовый, газовый, газовый баллончик,
Зоинька, мой пончик, цел наш миллиончик."
© Михаил Шелег - Газовый баллончик -
jetsam 22 августа 2018 | 15:17
странно. великая страна, которая никого не боится,
высокодуховная, скрепоносная, дубокорная и боярышниковая
испугалась санкций. причем не самих санкций, а слухов,
что их объявят.
во как.
а как же искандеры и ядрёны макароны на валежниковом ходу?
как же буки и бяки? трактористы и комбайнеры из военторгов?
в штаны наделали только от "ожидания объявления о ожидании объявления"?????
где вошьдь-нецарь? где новый мультик с очертаниями нефлориды?
где наш ответный убийца неайфонов?
где нанопыль былого величия?????????????
ed10075 22 августа 2018 | 15:23
Тонет наш "деревянный"...
sim202_ 22 августа 2018 | 15:24
- и шо, сильно падает?
- сильно!
-во! А говорите - слабый...
platonnekafrin 22 августа 2018 | 15:28
Уморит он Америку, ой уморит. Нет, в этот срок, конечно, не успеет, а вот после 24 года точно уморит.
tks 22 августа 2018 | 15:34
Новость из разряда "Счастье Путорасам".