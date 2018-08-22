Против пенсионерки на Урале возбудили административное дело за попытку собрать местных жителей
Против пенсионерки на Урале возбудили административное дело за попытку собрать местных жителей и привлечь внимание СМИ к отсутствию в селе горячей воды. Теперь женщине грозит суд.
Штраф или обязательные работы грозят жительнице села Покровское Ирине Куценок. По статье о нарушении порядка проведения собрания, митинга или пикетирования. Пенсионерка расклеила на подъездах объявления, что в село приедет съемочная группа телерадиокомпании Вести Урал и позвала соседей рассказать журналистам о проблемах с горячей водой, в селе её нет уже два месяца, сообщает агентство Между строк. Пенсионерка предложила собраться всем у клуба.
Съёмочная группа в итоге не приехала: СМИ узнали о том, что воду скоро дадут. Объявления почти сразу сняли, заменив другими. В назначенный час Куценок подошла к клубу. Там её встретила глава администрации и депутат Горноуральской гордумы. По словам Куценок, они стали кричать на неё и обвинять в попытке устроить несанкционированное собрание. А глава администрации Марина Сельская написала заявление в полицию. От участкового Куценок узнала что ей нужно прийти в суд.
Женщина недоумевает: она ведь нигде не выступала, поскольку журналистов не было. По её мнению судить за то, что она обратилась на телевидение её не должны.
Пенсионерка надеется, что её оправдают.
Комментарии23
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gvs 22 августа 2018 | 15:07
Всех жителей закроют - и горячая вода не понадобится. ))))
kindman_a 22 августа 2018 | 15:11
gvs:
Пенсионерка хотела только горячей воды.
Что же ей было бы, если бы она потребовала повышения пенсии?!
danko1 22 августа 2018 | 15:28
kindman_a: Если бы требовала повышения пенсии- расстрел на месте, как за угрозу режиму.
Путин такой указ давно подписал.
Видно по маразму возбуждения уголовных дел, что путинский режим в агонии.
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 15:35
Зачем экстремистам горячая вода? И в холодной пора ограничить.
Нечего тратить природный ресурсы страны на сумасшедших бабуль!
polikarpich 22 августа 2018 | 16:10
blinorozhiy_chmo: А тебе рОжки идут!
Правда, вполне возможно, вскоре и поотшибают их тебе. В том числе и такие вот пенсионерки с коромыслами.
proxxit 22 августа 2018 | 15:29
kindman_a:
Спасибо Великому Ельцину, что загнал вас - вонючее совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917, обратно в стойло!
sparky 22 августа 2018 | 15:33
proxxit: Облом, пару дней тебе до очередной дурки.
polikarpich 22 августа 2018 | 15:54
sparky: А что, у этого существа есть проблемы в этом плане? То-то я смотрю, ОНО бред всё время несёт какой-то с претензией на особую интеллектуальность!
Интересно, это всё алкоголь или "дурь"? Или врождённое?
sparky 22 августа 2018 | 16:06
polikarpich: ОНО уже много лет несет одну и ту же дурь в одних и тех же выражениях. Обычно не более недели, но с каждым днем все злобнее. Потом исчезает на месяцы. Исходная кликуха - Облом, исходный аватар - глаз.
georgsemen 22 августа 2018 | 16:22
proxxit:
Всёпральна! Только во всём цивилизованном мире не было ни октябрьского переворота, ни Ельцина.
А горячая вода есть...
danko1 22 августа 2018 | 15:15
gvs: Самое страшное, что такие преступления путинская банда творит по всей России, а у большинства это даже возмущения не вызывает.
Судить надо тех, кто такие уголовные дела заводит. И отмазку, что приказы сверху выполняли, в суде не учитывать.
Только и судов уже в России нет реальных, чтобы настоящих преступников судить.
archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 15:16
gvs:
хорошо, что гауляйтер Марина Сельская не повесила пенсионерку гражданку оккупированной РФ прямо на площади по законам военного времени - ведь кругом враги
если бы не решительные действия главы администрации Марины Сельской, то в селе Покровское уже была бы база НАТО!.. правда, и вода была бы тоже - какая база НАТО без воды?
tks 22 августа 2018 | 15:11
Обыкновенный путизм.
rihard 22 августа 2018 | 15:12
Они думали —мы вне политики...
ed10075 22 августа 2018 | 15:12
Клептократию аж трясет от слова "митинг".
Помнят наверное, что было после митинга в Румынии?
proxxit 22 августа 2018 | 15:31
ed10075:
Это ты про митинг, когда какого то Рабина шлёпнули, как собаку?
platonnekafrin 22 августа 2018 | 15:19
Объявления должны быть сарафанным, ботинки лыковыми, а горячая вода в деревне - это вообще не наш век, не наша страна, это какая-то америка будущего. Так что состав государственной измены у бабки на лице.
johnywalker 22 августа 2018 | 15:22
Все как в детских сказках про власть, угнетающую граждан
vlabumur 22 августа 2018 | 15:22
... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу всё понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с.
УНТЕР ПРИШИБЕЕВ.
Антон Чехов
ivar1964 22 августа 2018 | 15:22
Администрации городов и весей России все больше стали напоминать одного из героев "Лицедеев": "Низ-зя!"
kottigr1 22 августа 2018 | 15:24
Если бы Путин не забрал бы горячую воду у жителей села Покровское, то она досталась бы морпехам НАТО.. !.. Нельзя же быть настолько несознательными.. Надо было просто немного потерпеть !
croaker 22 августа 2018 | 15:31
Преступность мы преодолели,теперь успешно боремся с детьми и пенсионерами.
sparky 22 августа 2018 | 15:40
Школы надо позакрывать и больницы. Собираются там каждый день без согласования с администрацией и что обсуждают - богвесть, может жалобы пишут.