Против пенсионерки на Урале возбудили административное дело за попытку собрать местных жителей и привлечь внимание СМИ к отсутствию в селе горячей воды. Теперь женщине грозит суд.

Штраф или обязательные работы грозят жительнице села Покровское Ирине Куценок. По статье о нарушении порядка проведения собрания, митинга или пикетирования. Пенсионерка расклеила на подъездах объявления, что в село приедет съемочная группа телерадиокомпании Вести Урал и позвала соседей рассказать журналистам о проблемах с горячей водой, в селе её нет уже два месяца, сообщает агентство Между строк. Пенсионерка предложила собраться всем у клуба.

Съёмочная группа в итоге не приехала: СМИ узнали о том, что воду скоро дадут. Объявления почти сразу сняли, заменив другими. В назначенный час Куценок подошла к клубу. Там её встретила глава администрации и депутат Горноуральской гордумы. По словам Куценок, они стали кричать на неё и обвинять в попытке устроить несанкционированное собрание. А глава администрации Марина Сельская написала заявление в полицию. От участкового Куценок узнала что ей нужно прийти в суд.

Женщина недоумевает: она ведь нигде не выступала, поскольку журналистов не было. По её мнению судить за то, что она обратилась на телевидение её не должны.

Пенсионерка надеется, что её оправдают.