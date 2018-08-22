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15:03, 22 августа 2018

Против пенсионерки на Урале возбудили административное дело за попытку собрать местных жителей

Против пенсионерки на Урале возбудили административное дело за попытку собрать местных жителей и привлечь внимание СМИ к отсутствию в селе горячей воды. Теперь женщине грозит суд.

Штраф или обязательные работы грозят жительнице села Покровское Ирине Куценок. По статье о нарушении порядка проведения собрания, митинга или пикетирования. Пенсионерка расклеила на подъездах объявления, что в село приедет съемочная группа телерадиокомпании Вести Урал и позвала соседей рассказать журналистам о проблемах с горячей водой, в селе её нет уже два месяца, сообщает агентство Между строк. Пенсионерка предложила собраться всем у клуба.

Съёмочная группа в итоге не приехала: СМИ узнали о том, что воду скоро дадут. Объявления почти сразу сняли, заменив другими. В назначенный час Куценок подошла к клубу. Там её встретила глава администрации и депутат Горноуральской гордумы. По словам Куценок, они стали кричать на неё и обвинять в попытке устроить несанкционированное собрание. А глава администрации Марина Сельская написала заявление в полицию. От участкового Куценок узнала что ей нужно прийти в суд.

Женщина недоумевает: она ведь нигде не выступала, поскольку журналистов не было. По её мнению судить за то, что она обратилась на телевидение её не должны.

Пенсионерка надеется, что её оправдают.

Комментарии

23

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gvs 22 августа 2018 | 15:07

Всех жителей закроют - и горячая вода не понадобится. ))))

kindman_a 22 августа 2018 | 15:11

gvs:

Пенсионерка хотела только горячей воды.
Что же ей было бы, если бы она потребовала повышения пенсии?!

danko1 22 августа 2018 | 15:28

kindman_a: Если бы требовала повышения пенсии- расстрел на месте, как за угрозу режиму.
Путин такой указ давно подписал.
Видно по маразму возбуждения уголовных дел, что путинский режим в агонии.

blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 15:35

Зачем экстремистам горячая вода? И в холодной пора ограничить.
Нечего тратить природный ресурсы страны на сумасшедших бабуль!

polikarpich 22 августа 2018 | 16:10

blinorozhiy_chmo: А тебе рОжки идут!
Правда, вполне возможно, вскоре и поотшибают их тебе. В том числе и такие вот пенсионерки с коромыслами.

proxxit 22 августа 2018 | 15:29

kindman_a:

Спасибо Великому Ельцину, что загнал вас - вонючее совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917, обратно в стойло!

sparky 22 августа 2018 | 15:33

proxxit: Облом, пару дней тебе до очередной дурки.

polikarpich 22 августа 2018 | 15:54

sparky: А что, у этого существа есть проблемы в этом плане? То-то я смотрю, ОНО бред всё время несёт какой-то с претензией на особую интеллектуальность!
Интересно, это всё алкоголь или "дурь"? Или врождённое?

sparky 22 августа 2018 | 16:06

polikarpich: ОНО уже много лет несет одну и ту же дурь в одних и тех же выражениях. Обычно не более недели, но с каждым днем все злобнее. Потом исчезает на месяцы. Исходная кликуха - Облом, исходный аватар - глаз.

georgsemen 22 августа 2018 | 16:22

proxxit:
Всёпральна! Только во всём цивилизованном мире не было ни октябрьского переворота, ни Ельцина.
А горячая вода есть...

danko1 22 августа 2018 | 15:15

gvs: Самое страшное, что такие преступления путинская банда творит по всей России, а у большинства это даже возмущения не вызывает.
Судить надо тех, кто такие уголовные дела заводит. И отмазку, что приказы сверху выполняли, в суде не учитывать.
Только и судов уже в России нет реальных, чтобы настоящих преступников судить.

archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 15:16

gvs:
хорошо, что гауляйтер Марина Сельская не повесила пенсионерку гражданку оккупированной РФ прямо на площади по законам военного времени - ведь кругом враги
если бы не решительные действия главы администрации Марины Сельской, то в селе Покровское уже была бы база НАТО!.. правда, и вода была бы тоже - какая база НАТО без воды?

tks 22 августа 2018 | 15:11

Обыкновенный путизм.

rihard 22 августа 2018 | 15:12

Они думали —мы вне политики...

ed10075 22 августа 2018 | 15:12

Клептократию аж трясет от слова "митинг".
Помнят наверное, что было после митинга в Румынии?

proxxit 22 августа 2018 | 15:31

ed10075:

Это ты про митинг, когда какого то Рабина шлёпнули, как собаку?

platonnekafrin 22 августа 2018 | 15:19

Объявления должны быть сарафанным, ботинки лыковыми, а горячая вода в деревне - это вообще не наш век, не наша страна, это какая-то америка будущего. Так что состав государственной измены у бабки на лице.

johnywalker 22 августа 2018 | 15:22

Все как в детских сказках про власть, угнетающую граждан

vlabumur 22 августа 2018 | 15:22

... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу всё понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с.
УНТЕР ПРИШИБЕЕВ.
Антон Чехов

ivar1964 22 августа 2018 | 15:22

Администрации городов и весей России все больше стали напоминать одного из героев "Лицедеев": "Низ-зя!"

kottigr1 22 августа 2018 | 15:24

Если бы Путин не забрал бы горячую воду у жителей села Покровское, то она досталась бы морпехам НАТО.. !.. Нельзя же быть настолько несознательными.. Надо было просто немного потерпеть !

croaker 22 августа 2018 | 15:31


Преступность мы преодолели,теперь успешно боремся с детьми и пенсионерами.

sparky 22 августа 2018 | 15:40

Школы надо позакрывать и больницы. Собираются там каждый день без согласования с администрацией и что обсуждают - богвесть, может жалобы пишут.

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