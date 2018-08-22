Германия намерена изменить свой политический курс в отношении США
Об этом в своей статье для экономической газеты «Хандельсблатт» заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Глава дипведомства ФРГ предлагает переосмыслить отношения между США и Европой, выстраивая их по эгидой «сбалансированного партнерства». Изменения начались до прихода к власти президента Трампа и будут продолжаться и после него, отметил Маас.
США и Европа начали отдаляться друг от друга после того, как «связывающая сила конфликта между Западом и Востоком ушла в историю».
Германия нацелена на сотрудничество с США, однако протестует против действия в ущерб европейским интересам. Правильным шагом называет министр иностранных дел ФРГ усиление европейской автономии для правовой защиты от санкций. В числе мер он перечисляет создание европейского валютного фонда и независимой системы межбанковских каналов связи. Кроме того, Маас предложил ввести «цифровой налог» на прибыль американских технологических концернов.
Шеф-дипломат ФРГ заявил о намерении заключать альянсы в рамках всестороннего сотрудничества с арабскими странами, а также Японией, Канадой и Южной Кореей. По словам Мааса, необходимо выстроить систему противовесов «там, где США переходит красную черту». Для этого необходимо сделать Евросоюз «несущей колонной международного миропорядка» и разработать европейскую систему безопасности и обороны, подчеркнул глава германского МИД.
Хайко Маас отметил также важность сотрудничества Европы и США в рамках НАТО или в борьбе с терроризмом под эгидой нового «сбалансированного партнерства».
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
platonnekafrin 22 августа 2018 | 15:10
Про нас чего молчишь? Чего не хвалишь? Симпатию свою скрывать, зачем? Чего, зря что ль наш на мерзкой вашей свадьбе высоким каблуком стучал да рот растягивал?
rus095 22 августа 2018 | 15:53
platonnekafrin: вах, совсем ты гпупый,да? Свадьба была в Австрии, а эту статью написал глава МИДа Германии.
В огороде бузина,а в Киеве дядька.
parasuk_ 22 августа 2018 | 15:10
Это правильно. А если бы гитлер не лазил к русским в огород, а тихо холокостил бы себе племя соломоново, то нигретенок обамка сегодня бы чистил сапоги гаулятеру обеих америк
accyapa 22 августа 2018 | 15:26
И Немчикам и Япошкам давно пора вылезти из под Пиндосов. Стать по настоящему независимыми ядерными державами и вернуть обратно Кенигсберг, Данциг, Силезию, Курилы и Сахалин.
akpykc 22 августа 2018 | 15:34
accyapa: "и вернуть обратно Кенигсберг, Данциг, Силезию, Курилы и Сахалин".
Не знаю как насчёт Немчиков, а за Япошками точно не заржавеет. Они по генетике склонны к суициду. Живут на тектоническом разломе и плюс минус сотня лет особого значения не имеет.
Сейчас их Пиндосы не допускают к ядерной кнопке. Но литосферные плиты даже Пиндосам не остановить.
blahovdav 22 августа 2018 | 15:28
parasuk_: А если бы гитлер не лазил к русским в огород...\\\\Ты бы это плешивой скотине бы посоветовал не лазить по чужим огородам, а то закончит, как бесноватый.... Только тот ядом давился, а этот черенком будет....
gonduras_on_colyma 22 августа 2018 | 15:40
parasuk_: // А если бы гитлер не лазил к русским в огород, а тихо холокостил бы себе племя соломоново //
Слышь, Пара Сук, сдай все пустые пузыри из хаты и прикупи себе хотя бы одну извилину.
Ту, которой щас думаешь (она у тебя промеж булок, ежели что), лучше забраковать - слишком явную пургу она несёт.
Теперь записывай правильный ответ: если бы геноссе Гитлер не напал на тов. Сралина, то тов. Сралин напал бы на него через недельку-другую.
Учитывая как минимум пятикратное превосходство по танкам и самолётам (по танкам ещё и подавляющее качественное), плюс мобресурс в 2,5 раза больше - Совок укатал бы 3-й Рейх за пару месяцев.
Ты опять облажался в исторической тематике.
Может, лучше обойдёшься без выхлопов на эту тему, в которой дупля не режешь?
igorkot____1 22 августа 2018 | 15:57
parasuk_: Если бы, да кабы то у тебя быдленок во рту росли бобы! Ныряй обратно в тину.
captainobvious 22 августа 2018 | 15:19
В числе мер он перечисляет создание европейского валютного фонда и независимой системы межбанковских каналов связи
ещё немного, и немцы догадаются, что проще будет исключить США из МВФ и SWIFT )))
kryimzdick 22 августа 2018 | 15:20
За Рашку не заступились.
antiput2000 22 августа 2018 | 15:26
Обещать не значит жениться. ВТ.
seryj_wolk 22 августа 2018 | 15:31
Так или эдак, а рфии ни в одной модели, как союзник не просматривается. Скромно находится за заборчиком, получая в своей будке пайку за газ и черную жижу
fantforbarbi 22 августа 2018 | 15:36
Болтология)))
ЕС даже границы не может нормальной организовать,что десятки тысяч мигрантов не приходилось *спасать* в Средиземном море.....
Нет нормальной армии без США. Все пока держится на устойчивости США как в экономическом ,так и в первую голову в военном отношении.
Как только выяснится ,что это стоит миллиарды евро- сразу заткнутся.
goshan31 22 августа 2018 | 15:53
трамп заявил об увеличении доли выплат по содержанию НАТО с европейцев. Вот и ответка последовала.
zemljanka 22 августа 2018 | 15:51
Рыжее чмо - посеял ветер...
remeslo 22 августа 2018 | 15:59
И здесь плагиат... косит под нашего жирика.