Германия намерена изменить свой политический курс в отношении США

Об этом в своей статье для экономической газеты «Хандельсблатт» заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Глава дипведомства ФРГ предлагает переосмыслить отношения между США и Европой, выстраивая их по эгидой «сбалансированного партнерства». Изменения начались до прихода к власти президента Трампа и будут продолжаться и после него, отметил Маас.



США и Европа начали отдаляться друг от друга после того, как «связывающая сила конфликта между Западом и Востоком ушла в историю».

Германия нацелена на сотрудничество с США, однако протестует против действия в ущерб европейским интересам. Правильным шагом называет министр иностранных дел ФРГ усиление европейской автономии для правовой защиты от санкций. В числе мер он перечисляет создание европейского валютного фонда и независимой системы межбанковских каналов связи. Кроме того, Маас предложил ввести «цифровой налог» на прибыль американских технологических концернов.

Шеф-дипломат ФРГ заявил о намерении заключать альянсы в рамках всестороннего сотрудничества с арабскими странами, а также Японией, Канадой и Южной Кореей. По словам Мааса, необходимо выстроить систему противовесов «там, где США переходит красную черту». Для этого необходимо сделать Евросоюз «несущей колонной международного миропорядка» и разработать европейскую систему безопасности и обороны, подчеркнул глава германского МИД.

Хайко Маас отметил также важность сотрудничества Европы и США в рамках НАТО или в борьбе с терроризмом под эгидой нового «сбалансированного партнерства».