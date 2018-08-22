Посольство России в Германии проверяет информацию о задержании российского гражданина в Берлине
Об этом сообщил пресс-атташе дипломатического ведомства. В частности, уточняется, есть ли у задержанного российское гражданство. Ранее генпрокуратура Германии сообщала, что по подозрению в подготовке теракта задержан россиянин по имени Магомед-Али. Журнал Шпигель со ссылкой на свой источник назвал его исламистом из Чечни.
Комментарии5
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seryj_wolk 22 августа 2018 | 15:06
Самое правильное наказание для исламисто - это высалка на истерическую родину. Сравнимо с пожизненным, но намного голоднее, холоднее, и потому тяжелее переносится.
tvitov66 22 августа 2018 | 15:22
seryj_wolk: это высылка на истерическую республику исторической Родины
glotze7 22 августа 2018 | 15:07
Надо бы защитить своего-то. Где там Манька-сизый нос с возмущениями?
vasyakirin 22 августа 2018 | 15:23
С чего йто он свой?
У Маньки три дня как заявление на отказ от Гражданства РФ подписано....
y3emen1 22 августа 2018 | 15:24
это у них в европах чечня-это россия, а у нас совсем наоборот