Посольство России в Германии проверяет информацию о задержании российского гражданина в Берлине

Об этом сообщил пресс-атташе дипломатического ведомства. В частности, уточняется, есть ли у задержанного российское гражданство. Ранее генпрокуратура Германии сообщала, что по подозрению в подготовке теракта задержан россиянин по имени Магомед-Али. Журнал Шпигель со ссылкой на свой источник назвал его исламистом из Чечни.