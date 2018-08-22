Латвия и Эстония намерены потребовать от Москвы компенсацию за «советскую оккупацию»

Министры юстиции двух стран приняли совместное заявление на этот счет.

В апреле 2016-го года специально созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии за время ее пребывания в Советском Союзе, составляет 185 миллиардов евро.

«Россия не считает подобные требования правомерными», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Латвия и Эстония также выразили готовность обсуждать этот вопрос в том числе и на уровне ООН.