Z Архив новостей новости
5 43 6 2178
15:00, 22 августа 2018

Латвия и Эстония намерены потребовать от Москвы компенсацию за «советскую оккупацию»

Министры юстиции двух стран приняли совместное заявление на этот счет.

В апреле 2016-го года специально созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии за время ее пребывания в Советском Союзе, составляет 185 миллиардов евро.

«Россия не считает подобные требования правомерными», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Латвия и Эстония также выразили готовность обсуждать этот вопрос в том числе и на уровне ООН.

Комментарии

43

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vlabumur 22 августа 2018 | 15:04

Нас Рать.

kottigr1 22 августа 2018 | 15:17

vlabumur: Нас Рать
--------------------------------------------------------
Так ведь уже стойко засрали 1/9 часть суши.. А после пальмового масла получается только жидкий стул..

proxxit 22 августа 2018 | 15:22

kottigr1:

Лёша, твоя палата в Куйбышевской дурке далеко не 1/9...

blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 15:23

Кладём на совместное заявление фашиствующих латвии и эстонии... с прибором!

vlabumur 22 августа 2018 | 15:28

kottigr1: Так ведь уже стойко засрали 1/9 часть суши..
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вы хотели сказать удобрили?

kottigr1 22 августа 2018 | 15:34

vlabumur: А в чем разница ?

archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 15:44

kottigr1:
«Россия не считает подобные требования правомерными», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков-это-Россия.

shplint_05 22 августа 2018 | 16:19

Надо их снова оккупировать. Через 2-3 года так и сделаем.

kottigr1 22 августа 2018 | 16:28

shplint_05: А кто тебе потом "ножки Буша" слать будет.. ?
27—28% людей в России живет без канализации, то есть как бы вообще без туалетов.

Председатель Счётной палаты Российской Федерации Голикова: В трети российских медицинских организаций нет водопровода и канализации.

Почти в трех тысячах российских школ отсутствует канализация. В 260 нет отапливаемых туалетов, — сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

У такого Великого завоевателя, как Вы попа зимой к дырке не примерзает ?

hastings 22 августа 2018 | 15:18

vlabumur: предлагаю помочь прибалтам гуманитарными поставками консервированных говяжьих анусов.

estamp 22 августа 2018 | 15:04

А Украина чё?
Этак завтра Россия Латвии с Эстонией по полтриллиона заплатит, а Украина опять не успеет? Не порядок

parasuk_ 22 августа 2018 | 15:07

С момента получения независимости злобные прибалтийские гномы мечтают о российских деньгах

idruker 22 августа 2018 | 15:14

parasuk_: Добрые и честные российские гиганты ведь вернут награбленное злобным прибалтийским гномам, не так ли? Иначе чем ониот них будут отличаться?

gluhoy2250 22 августа 2018 | 15:24

idruker: "вернут награбленное злобным прибалтийским гномам",
Это сладкое слово холява! Но закройте рот и утрите слюни.
Сначала, по считайте компенсацию за каждого убитого солдата освобождавшего эту территорию! Потом верните ВСЕЮ что вам построил СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!! Они самостоятельные, ну насмешили....! Морской порт в Риге, построен Россией, реконструирован Россией в 19 веке и после войны Советским Союзом! ЧТО ВЫ построили сами??? Голодранцы ущерб они получили! Пословица была:"Как у латыша, только х.. да душа!
Как то так, наш канадский прибалтиец!

idruker 22 августа 2018 | 15:29

gluhoy2250: Прибалты с радостью вычтут "ваши" расходы из общей суммы и остаток предъявайт "вам" для оплаты

gluhoy2250 22 августа 2018 | 15:49

idruker: Дурилка канадская, вычтут наши расходы и останутся должны, ровно столько же, сколько вычли!

kottigr1 22 августа 2018 | 15:30

gluhoy2250: Сначала, по считайте компенсацию за каждого убитого солдата освобождавшего эту территорию!
--------------------------------------------------------------
Так ведь Сталин Прибалтику захватил ещё когда был союзником Гитлера..
Насчет " верните ВСЕЮ что вам построил СОВЕТСКИЙ СОЮЗ" вообще смешно.. Он больше грабил Прибалтику, чем в неё вкладывал.

proxxit 22 августа 2018 | 15:37

kottigr1:

Престарелый гомик Лёша Ловчев опять про историю?
Где же вас старосраких педерастов ФСБ набирает, чтобы представляли либералов извращенцами и дебилами?
Наверное ещё по Советским спискам о ваших судимостях за гомосятинку и педофилию...

kottigr1 22 августа 2018 | 15:39

proxxit: Вы сегодня опять на бруталном питерском мухоморе ?

gluhoy2250 22 августа 2018 | 15:46

kottigr1: Так ведь Сталин Прибалтику захватил ещё когда был союзником Гитлера
Чудо украинское, союзниками Гитлера были убийцы Шухевич и бандера, отряд, которых сжег жителей Белорусской ХАТЫНИ и еще убили десятки тысяч поляков, русских евреев и... украинцев!
Он больше грабил Прибалтику,
Это голословно, примеры где?
Мой пример порт в Риге, который построила и реконструировала Царская РОССИЯ (!!), а потом Советский союз в после военные годы! Расскажи, что они построили сами, а злая РОССИЯ отобрала!

kottigr1 22 августа 2018 | 16:06

gluhoy2250: Ты гитлеровец что ли ? Только поклонники фюрера с негативом могут относится к узнику фашистских лагерей Бандере, которого сам Гитлер считал своим личным врагом. Или тебе не нравится Шухевич который убивал фашистских оккупантов ?
По Хатыни шли свои претензии к РККА из военнослужащих которой состоял карательный отряд с фамилиями Лукович, Щербань, Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, Искандеров, Хачатурян...
Какое отношение имеет СССР к Российской Империи, которую он уничтожил.. !!!?
Вы вменяемы ?

proxxit 22 августа 2018 | 15:26

idruker:

Если бы не СССР добрые прибалтийские гномы бы не вспарывали животы евреям и не рапортовали бы о Стахановских методах дежыдизации...

Однозначно все должны милым прибалтам, особенно евреи - за быстрое и качественное освежевание.

idruker 22 августа 2018 | 15:31

proxxit:девица словно из зоны вылезла. Извини, лапочка, я разговариваю на гражданском языке

proxxit 22 августа 2018 | 15:35

idruker:

Шакал, ты. Конченный нацистский шакал, гадящий на память и могилы забитых прибалтами евреев.
Не будет тебе прошения.
Мошиах акбар!

idruker 22 августа 2018 | 15:37

proxxit: лапочка моя, когда перейдешь с лая на человеческий, я тебя выслушаю

archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 15:39

idruker:
proxxit это забытый oblomm - традиционно у меня в игноре, что и всем советую :)

gluhoy2250 22 августа 2018 | 15:52

idruker: Не хами девушке!

kottigr1 22 августа 2018 | 15:37

proxxit: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» И.Сталин (Правда. 1939. 25 дек.).

proxxit 22 августа 2018 | 15:43

kottigr1:

Тебе, из твоей Куйбышевской дурки не понять Величия Сталина, продавшего Польских фашистов Гитлеру за бешенные кредиты в дойч марках и натравившего пса капитализма на его хозяев...

Совковому быдлу, пропатченному перестроечными евреями не понять, почему Франция и Англия не объявили СССР войны и огребли от своего, ещё Мюнхенского, протеже...

kottigr1 22 августа 2018 | 15:46

proxxit: Величие Сталина в том, что он уничтожил больше жителей России чем Гитлер ?

proxxit 22 августа 2018 | 15:51

kottigr1:

Считаешь, что Гитлер убил менее 640 000 человек, наказанных Советской Властью с 1920 по 1953-й?

Ну ты Лёша и дебил... Никакие Куйбышевские психиатры не вернут тебе твою кукушку, которая давно улетела и, похоже, сдохла...

Умора с вас - деревенских холуёв, вылизывающих у давно уже сбежавших перестроечных евреев...

Нда-с... Быдло - оно и есть быдло и несть вам числа.

kottigr1 22 августа 2018 | 16:11

proxxit: Сталин убил миллионы жителей России, причем во внесудебном порядке, по упрощенным приговорам и приговорам "троек".. 640 000 человек - это только те кто был расстрелян по приговорам судов и подобных было мало.
Ещё Сталин угробил более 42 000 000 советских граждан во время ВОВ..
Твоя любовь к "твердой руке" забавна.. Это любовь потенциального мазохиста.

blahovdav 22 августа 2018 | 15:42

proxxit: Если бы не СССР добрые прибалтийские гномы бы не вспарывали животы евреям и не рапортовали бы о Стахановских методах дежыдизации... \\\\\ Свинопутка не подскажет , сколько сотен тысячмирных жителей уничтожили добрые рашкованские каратели в Ичкерии?? Даже покойный папашка академика называл эти астрономические цифири... Чечены тоже должны русофашистам за убитых женщин и стариков??

lion64__2 22 августа 2018 | 15:07

На потребу евро-геям и гитлерчукам можем выслать гастарбайтеров и нелегальных мигрантов из среденеазиатских "суверенных шайтанатов". В качестве компенсации. Несколько миллионов зоофилов и пожирателей насвая будет в самый раз.

vmaks 22 августа 2018 | 15:10

От Москвы от Собянина чтоли?

captainobvious 22 августа 2018 | 15:32

vmaks: ага, тротуарной плиткой будут получать...

idruker 22 августа 2018 | 15:12

похоже великая октябрьская социалистическая революция таки провалилась... Большевики не удержали власть. Наступает пора платить по счетам.

lion64__2 22 августа 2018 | 15:20

idruker: висеть тебе рядом с Лениным

zukus 22 августа 2018 | 15:45

idruker: Вот оказывается почему Англию подвергают постоянным химическим атакам! Ведь большевизм возник в Лондоне.

captainobvious 22 августа 2018 | 15:22

прибалты такие забавные, как мягкие плюшевые игрушки... ми-ми-ми )))

blahovdav 22 августа 2018 | 15:44

captainobvious: прибалты такие забавные, как мягкие плюшевые игрушки... ми-ми-ми )))\\\\ Меня больше умиляет наблюдать за стадом путлеропригожинских свиней, набегающим на новости из Прибалтики и Украины....Хвостики подрагивают, повизгивание и похрюкивание так забавно...

komandarm___1968 22 августа 2018 | 15:28

Опять йожики полезли на кактус... И так каждые два года...Велика новость...)

dwon 22 августа 2018 | 15:48

Не сильно жырна?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 августа Поздравить…

5 276 6 5415 17.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Новости

Эстония и Латвия планируют потребовать от России компенсации ущерба за «советскую оккупацию» Об этом говорится в совместном заявлении министра юстиции двух стран…

5 102 6 8777
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 202 6 18734 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Николай Солодников Руководитель проекта «Открытая библиотека»

Навальный разочарован Реакция Навального — это реакция разочарованного куратора. Он требует — а в ответ тишина. Дальше — истерика…

5 51 6 5214 12:51
Kобщество, политика, сми, навальный, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 77 6 7942 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 165 6 16973 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 133 6 14666 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 6007 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 51 6 6342 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 244 6 32537 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 48 6 6578 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 45 6 6328 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Если они продолжат жрать не только нас, зашуганных затравленных оппозиционеров, а если они начнут жрать обывателей, легитимность режима будет рушиться. И в этом смысле это самосжирающая себя власть…

5 78 6 20343 15.08
#слушать 37:10 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kобщество, политика, протесты, видео, сетевизор, передачи
Блоги

+ Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Режиссёром романтической комедии стал Тигран Кеосаян, сценарий написала Маргарита Симоньян…

5 60 6 9471 21.08
8читать ;смотреть
Kкино, крым, симоньян, видео, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 107 6 16902 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Да. Большая война будет Ты не развивал ни науку, ни образование, ни экономику, ни средний бизнес, ни институты общества, ни промышленность, ни технологии, ничего. Только армию и силовиков. И использовать в итоге ты сможешь только армию и силовиков…

5 55 6 9186 14:07
Kполитика, война, события

Популярное за неделю

Новости

В результате американских санкций уже заблокированы российские активы на сотни миллионов долларов Об этом говорится в докладе американского М Минфина…

5 11 6 40748
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 129001 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 7690 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 31 6 512137 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 216 6 109810 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7202589
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3624539

Сегодня в эфире