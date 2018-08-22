Латвия и Эстония намерены потребовать от Москвы компенсацию за «советскую оккупацию»
Министры юстиции двух стран приняли совместное заявление на этот счет.
В апреле 2016-го года специально созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии за время ее пребывания в Советском Союзе, составляет 185 миллиардов евро.
«Россия не считает подобные требования правомерными», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Латвия и Эстония также выразили готовность обсуждать этот вопрос в том числе и на уровне ООН.
Комментарии43
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vlabumur 22 августа 2018 | 15:04
Нас Рать.
kottigr1 22 августа 2018 | 15:17
vlabumur: Нас Рать
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Так ведь уже стойко засрали 1/9 часть суши.. А после пальмового масла получается только жидкий стул..
proxxit 22 августа 2018 | 15:22
kottigr1:
Лёша, твоя палата в Куйбышевской дурке далеко не 1/9...
blinorozhiy_chmo 22 августа 2018 | 15:23
Кладём на совместное заявление фашиствующих латвии и эстонии... с прибором!
vlabumur 22 августа 2018 | 15:28
kottigr1: Так ведь уже стойко засрали 1/9 часть суши..
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вы хотели сказать удобрили?
kottigr1 22 августа 2018 | 15:34
vlabumur: А в чем разница ?
archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 15:44
kottigr1:
«Россия не считает подобные требования правомерными», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков-это-Россия.
shplint_05 22 августа 2018 | 16:19
Надо их снова оккупировать. Через 2-3 года так и сделаем.
kottigr1 22 августа 2018 | 16:28
shplint_05: А кто тебе потом "ножки Буша" слать будет.. ?
27—28% людей в России живет без канализации, то есть как бы вообще без туалетов.
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Голикова: В трети российских медицинских организаций нет водопровода и канализации.
Почти в трех тысячах российских школ отсутствует канализация. В 260 нет отапливаемых туалетов, — сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
У такого Великого завоевателя, как Вы попа зимой к дырке не примерзает ?
hastings 22 августа 2018 | 15:18
vlabumur: предлагаю помочь прибалтам гуманитарными поставками консервированных говяжьих анусов.
estamp 22 августа 2018 | 15:04
А Украина чё?
Этак завтра Россия Латвии с Эстонией по полтриллиона заплатит, а Украина опять не успеет? Не порядок
parasuk_ 22 августа 2018 | 15:07
С момента получения независимости злобные прибалтийские гномы мечтают о российских деньгах
idruker 22 августа 2018 | 15:14
parasuk_: Добрые и честные российские гиганты ведь вернут награбленное злобным прибалтийским гномам, не так ли? Иначе чем ониот них будут отличаться?
gluhoy2250 22 августа 2018 | 15:24
idruker: "вернут награбленное злобным прибалтийским гномам",
Это сладкое слово холява! Но закройте рот и утрите слюни.
Сначала, по считайте компенсацию за каждого убитого солдата освобождавшего эту территорию! Потом верните ВСЕЮ что вам построил СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!! Они самостоятельные, ну насмешили....! Морской порт в Риге, построен Россией, реконструирован Россией в 19 веке и после войны Советским Союзом! ЧТО ВЫ построили сами??? Голодранцы ущерб они получили! Пословица была:"Как у латыша, только х.. да душа!
Как то так, наш канадский прибалтиец!
idruker 22 августа 2018 | 15:29
gluhoy2250: Прибалты с радостью вычтут "ваши" расходы из общей суммы и остаток предъявайт "вам" для оплаты
gluhoy2250 22 августа 2018 | 15:49
idruker: Дурилка канадская, вычтут наши расходы и останутся должны, ровно столько же, сколько вычли!
kottigr1 22 августа 2018 | 15:30
gluhoy2250: Сначала, по считайте компенсацию за каждого убитого солдата освобождавшего эту территорию!
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Так ведь Сталин Прибалтику захватил ещё когда был союзником Гитлера..
Насчет " верните ВСЕЮ что вам построил СОВЕТСКИЙ СОЮЗ" вообще смешно.. Он больше грабил Прибалтику, чем в неё вкладывал.
proxxit 22 августа 2018 | 15:37
kottigr1:
Престарелый гомик Лёша Ловчев опять про историю?
Где же вас старосраких педерастов ФСБ набирает, чтобы представляли либералов извращенцами и дебилами?
Наверное ещё по Советским спискам о ваших судимостях за гомосятинку и педофилию...
kottigr1 22 августа 2018 | 15:39
proxxit: Вы сегодня опять на бруталном питерском мухоморе ?
gluhoy2250 22 августа 2018 | 15:46
kottigr1: Так ведь Сталин Прибалтику захватил ещё когда был союзником Гитлера
Чудо украинское, союзниками Гитлера были убийцы Шухевич и бандера, отряд, которых сжег жителей Белорусской ХАТЫНИ и еще убили десятки тысяч поляков, русских евреев и... украинцев!
Он больше грабил Прибалтику,
Это голословно, примеры где?
Мой пример порт в Риге, который построила и реконструировала Царская РОССИЯ (!!), а потом Советский союз в после военные годы! Расскажи, что они построили сами, а злая РОССИЯ отобрала!
kottigr1 22 августа 2018 | 16:06
gluhoy2250: Ты гитлеровец что ли ? Только поклонники фюрера с негативом могут относится к узнику фашистских лагерей Бандере, которого сам Гитлер считал своим личным врагом. Или тебе не нравится Шухевич который убивал фашистских оккупантов ?
По Хатыни шли свои претензии к РККА из военнослужащих которой состоял карательный отряд с фамилиями Лукович, Щербань, Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, Искандеров, Хачатурян...
Какое отношение имеет СССР к Российской Империи, которую он уничтожил.. !!!?
Вы вменяемы ?
proxxit 22 августа 2018 | 15:26
idruker:
Если бы не СССР добрые прибалтийские гномы бы не вспарывали животы евреям и не рапортовали бы о Стахановских методах дежыдизации...
Однозначно все должны милым прибалтам, особенно евреи - за быстрое и качественное освежевание.
idruker 22 августа 2018 | 15:31
proxxit:девица словно из зоны вылезла. Извини, лапочка, я разговариваю на гражданском языке
proxxit 22 августа 2018 | 15:35
idruker:
Шакал, ты. Конченный нацистский шакал, гадящий на память и могилы забитых прибалтами евреев.
Не будет тебе прошения.
Мошиах акбар!
idruker 22 августа 2018 | 15:37
proxxit: лапочка моя, когда перейдешь с лая на человеческий, я тебя выслушаю
archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 15:39
idruker:
proxxit это забытый oblomm - традиционно у меня в игноре, что и всем советую :)
gluhoy2250 22 августа 2018 | 15:52
idruker: Не хами девушке!
kottigr1 22 августа 2018 | 15:37
proxxit: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» И.Сталин (Правда. 1939. 25 дек.).
proxxit 22 августа 2018 | 15:43
kottigr1:
Тебе, из твоей Куйбышевской дурки не понять Величия Сталина, продавшего Польских фашистов Гитлеру за бешенные кредиты в дойч марках и натравившего пса капитализма на его хозяев...
Совковому быдлу, пропатченному перестроечными евреями не понять, почему Франция и Англия не объявили СССР войны и огребли от своего, ещё Мюнхенского, протеже...
kottigr1 22 августа 2018 | 15:46
proxxit: Величие Сталина в том, что он уничтожил больше жителей России чем Гитлер ?
proxxit 22 августа 2018 | 15:51
kottigr1:
Считаешь, что Гитлер убил менее 640 000 человек, наказанных Советской Властью с 1920 по 1953-й?
Ну ты Лёша и дебил... Никакие Куйбышевские психиатры не вернут тебе твою кукушку, которая давно улетела и, похоже, сдохла...
Умора с вас - деревенских холуёв, вылизывающих у давно уже сбежавших перестроечных евреев...
Нда-с... Быдло - оно и есть быдло и несть вам числа.
kottigr1 22 августа 2018 | 16:11
proxxit: Сталин убил миллионы жителей России, причем во внесудебном порядке, по упрощенным приговорам и приговорам "троек".. 640 000 человек - это только те кто был расстрелян по приговорам судов и подобных было мало.
Ещё Сталин угробил более 42 000 000 советских граждан во время ВОВ..
Твоя любовь к "твердой руке" забавна.. Это любовь потенциального мазохиста.
blahovdav 22 августа 2018 | 15:42
proxxit: Если бы не СССР добрые прибалтийские гномы бы не вспарывали животы евреям и не рапортовали бы о Стахановских методах дежыдизации... \\\\\ Свинопутка не подскажет , сколько сотен тысячмирных жителей уничтожили добрые рашкованские каратели в Ичкерии?? Даже покойный папашка академика называл эти астрономические цифири... Чечены тоже должны русофашистам за убитых женщин и стариков??
lion64__2 22 августа 2018 | 15:07
На потребу евро-геям и гитлерчукам можем выслать гастарбайтеров и нелегальных мигрантов из среденеазиатских "суверенных шайтанатов". В качестве компенсации. Несколько миллионов зоофилов и пожирателей насвая будет в самый раз.
vmaks 22 августа 2018 | 15:10
От Москвы от Собянина чтоли?
captainobvious 22 августа 2018 | 15:32
vmaks: ага, тротуарной плиткой будут получать...
idruker 22 августа 2018 | 15:12
похоже великая октябрьская социалистическая революция таки провалилась... Большевики не удержали власть. Наступает пора платить по счетам.
lion64__2 22 августа 2018 | 15:20
idruker: висеть тебе рядом с Лениным
zukus 22 августа 2018 | 15:45
idruker: Вот оказывается почему Англию подвергают постоянным химическим атакам! Ведь большевизм возник в Лондоне.
captainobvious 22 августа 2018 | 15:22
прибалты такие забавные, как мягкие плюшевые игрушки... ми-ми-ми )))
blahovdav 22 августа 2018 | 15:44
captainobvious: прибалты такие забавные, как мягкие плюшевые игрушки... ми-ми-ми )))\\\\ Меня больше умиляет наблюдать за стадом путлеропригожинских свиней, набегающим на новости из Прибалтики и Украины....Хвостики подрагивают, повизгивание и похрюкивание так забавно...
komandarm___1968 22 августа 2018 | 15:28
Опять йожики полезли на кактус... И так каждые два года...Велика новость...)
dwon 22 августа 2018 | 15:48
Не сильно жырна?