Главный архитектор Москвы предлагает вернуть автомобильное движение на Старый Арбат

Он сказал, что Старый Арбат немного длинноват для пешеходной зоны и здесь возможна организация нормального автомобильного движения со светофорами и на невысокой скорости. Люди очень любят машины, в них есть своя прелесть, — сказал Кузнецов в эфире радиостанции «Говорит Москва».