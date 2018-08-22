Главный архитектор Москвы предлагает вернуть автомобильное движение на Старый Арбат
Он сказал, что Старый Арбат немного длинноват для пешеходной зоны и здесь возможна организация нормального автомобильного движения со светофорами и на невысокой скорости. Люди очень любят машины, в них есть своя прелесть, — сказал Кузнецов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Комментарии4
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golfinder 22 августа 2018 | 14:38
Видимо он му.ак раз такое предложил, или ему похер все, или к квартире неудобно подъезжать. Все равно все настроены за границей жить.
tks 22 августа 2018 | 14:50
Мерзавец он, а не архитектор.
timber_head 22 августа 2018 | 14:51
После того, как Старый Арбат 90-х, имевший свой дух и атмосферу, прилизали и "цивилизовали" уже похер какое там движение. Могут хоть канал прорыть и пустить гондолы - разницы не будет. Стерилизованное пространство.
platonnekafrin 22 августа 2018 | 14:59
Видать, что личный водитель лоббирует свой сон. Нажаловался, значит, что утром пробка длинная, а сквозь Арбат - минута.