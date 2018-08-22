Дмитрий Песков: Отношения США и России продолжают деградировать

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на этом фоне Москве и Вашингтону нужно искать точки для взаимодействия.

Это заявление последовало на фоне ожиданий вступления в силу нового пакета санкций, о котором на прошлой неделе заявил президент Трамп.