Дмитрий Песков: Отношения США и России продолжают деградировать
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на этом фоне Москве и Вашингтону нужно искать точки для взаимодействия.
Это заявление последовало на фоне ожиданий вступления в силу нового пакета санкций, о котором на прошлой неделе заявил президент Трамп.
Комментарии15
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sensei54 22 августа 2018 | 14:34
Москве и Вашингтону нужно искать точки для взаимодействия.
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А Вашингтону то зачем?
danko1 22 августа 2018 | 14:53
sensei54: Не желают США, ЕС и прочие с бандитами и мафиози из Кремля общих дел иметь.
ЦАР- это уровень питерской банды для общения. Духовно близкие негодяи.
zemljanka 22 августа 2018 | 14:54
"Веселая кампания за печкою сидит...
".,усами шевелит..."
lazich 22 августа 2018 | 14:35
Да мы знаем, что Путин - политический импотент. Ну сколько ещё надо доказательств?
vezdehod 22 августа 2018 | 14:39
А вместе с ними деградируют - сам Дмитрий Пескова и его шеф Владимир Владимировича..
fig_vvam 22 августа 2018 | 14:55
vezdehod: попытки нагадить в карман партнеру как только он чуть отвлечется ведут к деградации отношений.
А не гадить в России не могут, как не мог не укратсь Шура балаганов. Рефлекс.
avp235 22 августа 2018 | 14:38
Догадывается ли Песков, что возможно только ОБОЮДНОЕ движение навстречу?
tv_victim 22 августа 2018 | 14:38
Очередной успех во внешней политике, чо.... Опять всех переиграл.....
seryj_wolk 22 августа 2018 | 14:42
Отношения США и рфии деградируют вместе с рфией.
sharko_2 22 августа 2018 | 14:55
seryj_wolk:
Синхронно.
platonnekafrin 22 августа 2018 | 14:48
В доме престарелых президентов они бы могли играть в домино и в шашки. Тут я за нашего уверен - не обыграет, так ладью или лошадь сопрёт.
lesnoj 22 августа 2018 | 14:50
Деградировать начинает с головы, а Песков виноватых ищет где-то в России. Так никогда не найдёшь.
tks 22 августа 2018 | 14:54
Пескоструй продолжает деградировать. На этом фоне ему нужно искать психиатра.
teleo 22 августа 2018 | 14:55
Все повествования начинаются на "вы", потом переходят на "ты" и заканчиваются на "я". Это и есть деградация отношений!
Во всех отношениях остается "Я - Вова!"
Хотелось бы узнать у Димы, с кем еще отношения не деградируют?
ppvngavr 22 августа 2018 | 14:57
Не нужно никаких точек соприкосновения искать! Достаточно России уйти из Донбасса и прекратить нарушать международное право, тогда эти точки сами найдутся... :)