Администрация президента разрешила Единой России объявить себя партией президента на выборах проблемных регионов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники. Единороссы будут пользоваться этой возможностью в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации, в частности, в Иркутской и Владимирской областях. Представители Единой России пока эти сведения не прокомментировали.