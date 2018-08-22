Администрация президента разрешила Единой России объявить себя партией президента на выборах проблемных регионов
Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники. Единороссы будут пользоваться этой возможностью в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации, в частности, в Иркутской и Владимирской областях. Представители Единой России пока эти сведения не прокомментировали.
Комментарии15
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vladimirbelarus 22 августа 2018 | 14:35
Т.е. там, где этой партии жуликов особенно не верят, они назовут имя главжулика и тут придет "щастье"
vezdehod 22 августа 2018 | 14:42
Наконец то Господин разрешил "Едрёной России" называться его женой - признал таки.
zemljanka 22 августа 2018 | 14:57
... дурить всегда, дурить везде...
... дурить и никаких гвоздей...
danko1 22 августа 2018 | 14:58
vezdehod: Глупость двойная.
Мало того, того, что это и так известный факт, так сейчас и рейтинг Путина обвалился.
Все уже, даже зомбированные поняли, что пенсионный возраст именно Путин поднимает.
Скоро поймут и то, что все несчастья в России от этого бандита.
karachaev4 22 августа 2018 | 14:35
Ну слава Богу, наконец ватаны поймут что все их беды в стране от партии президента, а то самые отбитые утверждают что они отношения к друг другу не имеют.
tv_victim 22 августа 2018 | 14:36
А вот сам он побрезговал вязаться с ними на выборах.....
sensei54 22 августа 2018 | 14:37
"Кворум был велик — у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые." (с)
nitsahon 22 августа 2018 | 14:37
этим ребята подписывают себе приговор...
впрочем - большинству из них пока что все это пофиг...
y3emen1 22 августа 2018 | 14:47
ну, наконец-то, жопа должна быть всеобщей!
jetsam 22 августа 2018 | 14:48
т.е. в не проблемных регионах ЕР - не партия президента???????????????
во как...
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Гермафродитизм — одновременное или последовательное наличие у организма мужских и женских половых признаков и репродуктивных органов
--- (с) wiki
т.е. то проститутка то честная давалка эта ЕР.
в зависимости от региона. или курса рубля. или ветра в поле.
addi 22 августа 2018 | 14:50
Тогда неДимон автоматически становится Президентом, так что-ли ?
Ведь это ЕГО "партия"-то ?....
platonnekafrin 22 августа 2018 | 14:54
"Господин назначил меня главной женой!"
student_ru_ru 22 августа 2018 | 14:56
Администрация Бога России разрешила Единой России объявить себя Божественной партией на выборах проблемных регионов.
srk2658lu 22 августа 2018 | 14:58
У нашего горемычного народа никак не ассоциируется связь этого бардака и беззакония с личностью Солнцеликого.
Недавно отдыхающий из Перми жаловался на то, что всё в Расее делается через жопу.
Но опять голосовал за Путина потому, что он нормальный, а вот исполнители - дерьмо.
Прошу к столу, вскипело!
tks 22 августа 2018 | 14:59
И это правильно!
Если деградировать, то по-полной!