Прокуратура заинтересовалась инцидентом с самолетом авиакомпании Red Wings, у которого в полете загорелся двигатель
Самолет, летевший в Сочи, был вынужден вернуться в Уфу. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, воздушное судно отстранено от полетов. Пассажиры были доставлены в Сочи резервным бортом. При этом больше четверти из них лететь отказались.
Комментарии4
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punyoshohlai 22 августа 2018 | 14:37
Резервный тоже был Ту204?
vezdehod 22 августа 2018 | 14:46
Идиоты...Лучше бы заинтересовались голой судейской бабой. а не лайнером - экипаж нужно Наградить за спасение пассажиров и самолёта.
ed10075 22 августа 2018 | 14:42
Лучше бы этим инцидентом заинтресовались службы контроля за безопасностью полетов и техническим состоянием авиатранспорта. А эти бездельники занялись, наконец, борьбой с преступностью. Хотя о чем это я...
jetsam 22 августа 2018 | 14:43
а ядрёной макароной, что в ноябре упала
где-то в баренцовом море и рождает теперь
двухголовых крабов и радиокриветок - прокуратура ни-ни?