Прокуратура заинтересовалась инцидентом с самолетом авиакомпании Red Wings, у которого в полете загорелся двигатель

Самолет, летевший в Сочи, был вынужден вернуться в Уфу. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, воздушное судно отстранено от полетов. Пассажиры были доставлены в Сочи резервным бортом. При этом больше четверти из них лететь отказались.