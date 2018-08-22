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14:30, 22 августа 2018

В Германии задержан гражданин России по подозрению в подготовке теракта

По данным немецких следователей, 31-летний Магомед-Али еще два года назад достал взрывчатое вещество и хранил его в своей берлинской квартире. Предполагается, что он планировал сделать бомбу вместе с еще одним человеком – 22-летним Климаном Б. Этот человек год назад покинул Германию и позже был задержан во Франции. Журнал Шпигель, ссылаясь на свой источник, называет задержанного россиянина исламистом из Чечни.

Российское посольство проверяет информацию о задержании гражданина нашей страны в Берлине, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе дипломатического ведомства.

Комментарии

5

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sg97 22 августа 2018 | 14:38

Дойчики, дебилы, блять, в свое время до хрена приютили ослоебов из Чечни. Теперь расхлебывают. А ведь называли не иначе как "борцы за свободу Ичкерии". А он, сука, уже за освобождение Баварии взялся ))))
Немцы вроде мастеровитые ребята, спортом успешно занимаются... Но не могут обойтись чтобы в какое нибудь говно не вляпаться.. Нелегко жить под американской оккупацией..

tom_tom 22 августа 2018 | 14:47

Курс рубля 79. Отлично! Теперь русские получат ещё больше рублей с продажи нефти, на которые можно будет покрыть золотом ещё больше куполов в Гаване.

putinv 22 августа 2018 | 14:49

sg97: это новые чеченцы, которые эмигрировали во времена нынешнего кадырова..специально были засланы для развязывания подобного рода деятельности и ослабления Европы..так что не физдипи ослик
Имбецил, оккупирована была твоя мама когда тебя зачинала...

sg97 22 августа 2018 | 14:59

putinv:
Твоя мама была зато совершенно порядочной женщиной. Все бомжи раёна уважительно отмечали что имели ее всегдла стого по порядку,Ю никого не пускала без очереди.. Правда теперь не известно чей ты выблядок, но это никому и не интересно

vasya_von_smetankin 22 августа 2018 | 14:51

Этонемы!

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