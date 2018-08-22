В Германии задержан гражданин России по подозрению в подготовке теракта

По данным немецких следователей, 31-летний Магомед-Али еще два года назад достал взрывчатое вещество и хранил его в своей берлинской квартире. Предполагается, что он планировал сделать бомбу вместе с еще одним человеком – 22-летним Климаном Б. Этот человек год назад покинул Германию и позже был задержан во Франции. Журнал Шпигель, ссылаясь на свой источник, называет задержанного россиянина исламистом из Чечни.

Российское посольство проверяет информацию о задержании гражданина нашей страны в Берлине, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе дипломатического ведомства.